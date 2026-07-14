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    Бокстан Азия чемпионатының финалы: 15 шілде күні кімдер шығады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазір Индонезияның Джакарта қаласында бокстан U19 және U23 жас санатында Азия чемпионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды Қазақстан бокс федерациясының баспасөз қызметі.

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    Фото: olympic.kz

    Жарыстың оныншы күнінде U19 және U23 санаты бойынша әйелдер арасында финалдық жекпе-жектер өтеді. Қазір Азия чемпионатының финалистері толық анықталды.

    U19 санаты. Күндізгі сессия. 11:00 (Қазақстан уақыты)

    7-жұп. 70 келі.

    Камила Оспанова — Мафтуна Янгиева (Өзбекстан)

    9-жұп. 80 келі.

    Айдана Убайдуллақызы — Мега Шеоканд (Үндістан)

    10-жұп. +80 келі.

    Зарина Толыбай — Пречи Токас (Үндістан)

    U23 санаты. Кешкі сессия.

    1-жұп. 48 келі.

    Гүлназ Бөрібаева — Содон-Од Биндерия (Моңғолия)

    2-жұп. 51 келі.

    Анита Адишева — Гулсевар Ганиева (Өзбекстан)

    4-жұп. 57 келі.

    Ұлжан Сәрсенбек — Хуморабону Мамажонова (Өзбекстан)

    7-жұп. 70 келі.

    Азиза Исина — Райхона Курбонбоева (Өзбекстан)

    8-жұп. 75 келі.

    Шұғыла Нәлібай — Мускан (Үндістан)

    9-жұп. 80 келі.

    Құралай Егінбайқызы — Рухшона Парпиева (Өзбекстан)

    Бұған дейін Жалғас Утебеков — Азия чемпионатының қола жүлдесіне ие болғанын жаздық.

    Бокс Спорт Индонезия Азия чемпионаты
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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