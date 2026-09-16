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    Күрестен U23 әлем чемпионатына қатысатын ел құрамасының тізімі белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — 12-18 қазан аралығында АҚШ-тың Лас-Вегас қаласында 23 жасқа дейінгі спортшылар арасында күрестен әлем чемпионаты өтеді.

    Күрестен U23 әлем чемпионатына қатысатын ел құрамасының тізімі белгілі болды
    Фото: UWW

    Алдын ала берілген өтінімге сәйкес, Қазақстан атынан бұл додаға 30 спортшы қатысады. Ұлттық құрама еркін күрес, грек-рим күресі және әйелдер күресінен барлық салмақ дәрежелерінде бақ сынайды.

    Еркін күрес

    57 келіге дейін: Еламан Амангелді

    61 келіге дейін: Нұрданат Айтанов

    65 келіге дейін: Шерхан Әбіл

    70 келіге дейін: Майис Алиев

    74 келіге дейін: Нұрдәулет Сейілбеков

    79 келіге дейін: Ерхан Әбіл

    86 келіге дейін: Абылайхан Үзембаев

    92 келіге дейін: Камиль Құруғлиев

    97 келіге дейін: Нұрдәулет Бекенов

    125 келіге дейін: Әлімжан Сәлімжан

    Грек-рим күресі

    55 келіге дейін: Арсен Жұма

    60 келіге дейін: Айбек Айтбеков

    67 келіге дейін: Рамиль Расим

    72 келіге дейін: Юсуф Ашрапов

    77 келіге дейін: Ақжан Ықыласов

    82 келіге дейін: Айбек Қалиахмет

    87 келіге дейін: Бейбарыс Тұрғанбекұлы

    97 келіге дейін: Нұрасыл Аманалы

    Әйелдер күресі

    50 келіге дейін: Лаура Ғаниқызы

    53 келіге дейін: Динара Дәулетқызы

    55 келіге дейін: Шұғыла Өмірбек

    57 келіге дейін: Анна Стратан

    59 келіге дейін: Виктория Хусаинова

    62 келіге дейін: Тыныс Дүбек

    65 келіге дейін: Жаныл Бекен

    68 келіге дейін: Ұлдана Тілеухан

    72 келіге дейін: Жібекжан Сабыржанова

    76 келіге дейін: Алина Ертөстік

    Айта кетейік, Біріккен күресі әлемі (UWW) әлем чемпионатына қатысушылардың алдын ала тізімін жариялады. Жарыс басталғанға дейін спортшылардың тізіміне өзгерістер енгізілуі мүмкін.

    Еске салайық, бұған дейін Аичи-Нагоядағы (Жапония) Азия ойындарында қазіргі бессайыстан ерлер арасында семсерлесуден алдын ала кезең өткенін хабарлағанбыз.

    Күрес Әлем чемпионаты Спорт
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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