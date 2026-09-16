Күрестен U23 әлем чемпионатына қатысатын ел құрамасының тізімі белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — 12-18 қазан аралығында АҚШ-тың Лас-Вегас қаласында 23 жасқа дейінгі спортшылар арасында күрестен әлем чемпионаты өтеді.
Алдын ала берілген өтінімге сәйкес, Қазақстан атынан бұл додаға 30 спортшы қатысады. Ұлттық құрама еркін күрес, грек-рим күресі және әйелдер күресінен барлық салмақ дәрежелерінде бақ сынайды.
Еркін күрес
57 келіге дейін: Еламан Амангелді
61 келіге дейін: Нұрданат Айтанов
65 келіге дейін: Шерхан Әбіл
70 келіге дейін: Майис Алиев
74 келіге дейін: Нұрдәулет Сейілбеков
79 келіге дейін: Ерхан Әбіл
86 келіге дейін: Абылайхан Үзембаев
92 келіге дейін: Камиль Құруғлиев
97 келіге дейін: Нұрдәулет Бекенов
125 келіге дейін: Әлімжан Сәлімжан
Грек-рим күресі
55 келіге дейін: Арсен Жұма
60 келіге дейін: Айбек Айтбеков
67 келіге дейін: Рамиль Расим
72 келіге дейін: Юсуф Ашрапов
77 келіге дейін: Ақжан Ықыласов
82 келіге дейін: Айбек Қалиахмет
87 келіге дейін: Бейбарыс Тұрғанбекұлы
97 келіге дейін: Нұрасыл Аманалы
Әйелдер күресі
50 келіге дейін: Лаура Ғаниқызы
53 келіге дейін: Динара Дәулетқызы
55 келіге дейін: Шұғыла Өмірбек
57 келіге дейін: Анна Стратан
59 келіге дейін: Виктория Хусаинова
62 келіге дейін: Тыныс Дүбек
65 келіге дейін: Жаныл Бекен
68 келіге дейін: Ұлдана Тілеухан
72 келіге дейін: Жібекжан Сабыржанова
76 келіге дейін: Алина Ертөстік
Айта кетейік, Біріккен күресі әлемі (UWW) әлем чемпионатына қатысушылардың алдын ала тізімін жариялады. Жарыс басталғанға дейін спортшылардың тізіміне өзгерістер енгізілуі мүмкін.
Еске салайық, бұған дейін Аичи-Нагоядағы (Жапония) Азия ойындарында қазіргі бессайыстан ерлер арасында семсерлесуден алдын ала кезең өткенін хабарлағанбыз.