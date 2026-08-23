Құрылтай Қазақстанды дамытуға күш салады деп үміттенемін – Қырғызстан бақылаушысы
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Қазақстанда маңызды саяси оқиға — Құрылтай сайлауы өтіп жатыр. Оның барысын бақылау үшін елімізге халықаралық байқаушылар келді.
Солардың қатарында Қырғыз Республикасы Орталық сайлау және референдумдар өткізу жөніндегі комиссиясының төрағасы Шайназаров Тынчтык бар. Ол Астана қаласындағы № 164 дауыс беру учаскесіне барып, дауыс беру процесімен және ұйымдастыру жұмыстарымен танысты. Оның айтуынша, азаматтардың өз еркін білдіруі үшін барлық қажетті жағдай жасалған.
— Орталық сайлау комиссиясы басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасай отырып, Қазақстан Республикасы азаматтарының өз еркін білдіруін қамтамасыз ету үшін барынша күш-жігер жұмсаған. Азаматтардың келіп, дауыс беруі үшін барлық жағдай жасалған, — деді ол.
Шайназаров учаскелердегі ұйымдастыру деңгейін жоғары бағалап, халықтың белсенділігі мен көңіл күйіне оң баға берді. Сонымен қатар жастардың, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың саяси процеске қатысуына және гендерлік теңгерімге жағдай жасалғанын атап өтті.
— Заңнамалық тұрғыда жастардың өкілдігі қамтамасыз етілгенін атап өткім келеді. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі азаматтар да ескерілген және гендерлік балансқа мән берілген. Бұл қуантарлық жағдай, — деді ол.
Халықаралық бақылаушының пікірінше, азаматтардың өз өкілдерін таңдау мүмкіндігі олардың мемлекет басқаруына қатысуын кеңейтеді. Ол халықты биліктің негізгі бастауы ретінде атап өтті.
— Биліктің бастауы — халық. Халықтың өз өкілдері арқылы қажетті заңдарды қабылдау жолымен Қазақстан Республикасының Құрылтайы елді дамытуға және азаматтардың әл-ауқатын арттыруға күш салады деп үміттенемін, — деді Шайназаров.
Ол № 164 учаскедегі азаматтардың белсенділігін де атап өтіп, басқа дауыс беру орындарына баруды жоспарлап отырғанын айтты.
— Басқа учаскелерді де қараймыз. Жалпы, біз ризамыз. Сайлауды өткізу деңгейі жоғары деп айтуға болады, — деді ол.
Жалпы, халықаралық бақылаушы Қазақстандағы сайлау процесінің ұйымдастырылуына оң баға берді. Оның айтуынша, азаматтардың дауыс беруіне қажетті жағдай жасалған, ал халықтың белсенділігі жоғары.
Бүгінгі Құрылтай сайлауы — елдің қоғамдық-саяси өміріндегі маңызды оқиға. Азаматтардың өз таңдауын білдіруі Қазақстанның болашағына қатысты шешімдерге қатысуының маңызды тетігі болып табылады.
Айта кетелік Армениядан келген байқаушы қазіргі реформалар алдағы саяси дамудың берік негізін қалайтынын айтқан еді.