Құрылтай моделі институционалды жаңарудың қызықты үлгісін көрсетті — Қырғызстан сарапшылары
АСТАНА.KAZINFORM — Бішкекте өткен дөңгелек үстел барысында қырғызстандық жетекші сарапшылар жақында өткен Құрылтай сайлауын бағалап, қазақ-қырғыз ынтымақтастығының болашағын талқылады, деп хабарлайды агенттіктің Бішкектегі тілшісі.
Алғашқы сөзінде Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Әбілқайыр Сқақов бүгінгі бір палаталы Құрылтайдың заң шығару және саяси есеп берудің бірыңғай орталығына айналып келе жатқанын атап өтті.
— Жаңа Құрылтайға алғашқы сайлау 23 тамызда өтті, ал парламенттің бірінші сессиясы 28 тамызда өтеді. Мықты әрі тиімді Құрылтай парламентаралық ынтымақтастыққа қосымша серпін береді. Орталық Азия елдерінің парламенттерін біріктіру, заңнамалық тәжірибемен бөлісу және сауда мен бизнестегі кедергілерді біртіндеп жою, сондай-ақ көлік, су, энергетика және еңбек мобильділігі бойынша бірлескен шешімдерді талқылау тек Қазақстан мен Қырғызстан үшін ғана емес, бүкіл аймақ үшін де нақты практикалық нәтижелерге әкелуі мүмкін. Парламенттер арасындағы өзара іс-қимыл неғұрлым тығыз болса, көшбасшылардың келісімдері соғұрлым тезірек нақты шешімдерге айналады, — деп атап өтті дипломат.
Сайлау жөніндегі сарапшы Әбдіжапар Бекматов өз сөзінде Қазақстанның конституциялық трансформациясы жеке институттарды өзгертуден мемлекеттік биліктің жаңа архитектурасын қалыптастыруға көшуді көрсететінін атап өтті.
Реформалардан сайлау жүйесіндегі өзгерістерге және партиялық өкілдікті дамытуға дейінгі жол Қазақстанды жаңа модельге — бір палаталы Құрылтайға алып келді. Бұл модель 2026 жылдың 1 шілдесінде конституцияда бекітілді. Реформаның басты маңызы саяси есеп берудің айқын жүйесін құру әрекетінде жатыр. Президент стратегиялық бағытты белгілейді, Құрылтай заң шығару функцияларын орындайды, үкімет мемлекеттік саясатты жүзеге асырады және оның нәтижелері үшін жауапты, ал саяси партиялар азаматтар мен мемлекет арасындағы ең маңызды байланыстырушы буынға айналады, — деді ол.
Сондықтан, қазақстандық тәжірибе көшіруге дайын модель ретінде емес, салыстырмалы талдау нысаны ретінде қызығушылық тудырады.
— Орталық Азия елдері алдында ұқсас міндеттер тұр: мемлекеттік институттардың тиімділігін арттыру, азаматтардың сенімін нығайту, заңнаманың сапасын жақсарту, саяси бәсекелестікті дамыту, жастардың саясатқа араласуын кеңейту, әйелдер өкілдігінің кеңеюін қамтамасыз ету, мүгедектердің құқықтарын қорғау және мемлекеттік органдардың есептілігін арттыру. Осы тұрғыда қазақстандық Құрылтай моделі институционалды жаңарудың қызықты үлгісі бола алды, — деді Әбдіжапар Бекматов өз пікірінде.
Сарапшы сонымен қатар «Мықты Президент — ықпалды парламент — есеп беретін үкімет» формуласын Қазақстанның конституциялық дамуының жаңа кезеңінің негізгі сипаттамаларының бірі деп санауға болатынын қоса айтты.
«Ой Ордо» сараптамалық бастамалар орталығының директоры Игорь Шестаков Құрылтай сайлауын жоғары бағалады.
— Құрылтай науқанының соңғы кезеңдерінде Алматыда ресми іссапармен жүргенімде, менің байқағаным — сайлау процесінің прагматикалық әрі тыныш жағдайда өткені. Кандидаттар сайлаушыларға жақсы таныс болғанын атап өту керек. Қазақстандағы сайлаушылардың белсенді қатысуы кандидаттардың қазақстандықтардың әлеуметтік-саяси және әлеуметтік-экономикалық үміттерін қаншалықты қанағаттандыратынын көрсетті, — деді ол.
Игорь Шестаков Қырғызстандағы сарапшылар Қазақстанда саяси партияларды басқару моделінің енгізілуін қызығушылықпен бақылайтынын атап өтті. Оның пікірінше, саяси партиялар институты болмаса, бүгінде мемлекеттік басқарудың іргелі жүйесін құру өте қиын.
— Бұл Орталық Азия елдері үшін геосаяси дағдарыстар тұсында партиялық жүйені құруда үлгі болуы да мүмкін. Қазақстанның тәжірибесі жүйенің мемлекеттің негізі және тұрақты әрі тиімді үкіметті қалыптастыру институты екенін көрсетеді, — деді саясаттанушы.
Экономика ғылымдарының докторы Толонбек Әбдіровтың айтуынша, Қазақстан мен Қырғызстанды тек ортақ тарих, мәдениет және география ғана байланыстырмайды, бүгінде елдер арасында сауда, көлік, энергетика және шекара сияқты экономикалық байланыстардың тығыз жүйесі қалыптасқан.
— Осы тұрғыда Қазақстанның саяси жаңғыруы және жаңа Құрылтайдың құрылуы парламентаралық диалогты дамыту және екіжақты жобаларды қолдау үшін қосымша институционалды мүмкіндіктер пайда болып жатқандықтан, бұл үрдіс Қырғызстан үшін де қызықты болуы мүмкін, — деді ол.
Сарапшының пікірінше, Қазақстан мен Қырғызстан біртіндеп жай ғана тату көршілік қарым-қатынастан терең экономикалық өзара тәуелділікке көше алады.
— Сауда, көлік, су және энергетика, шекаралас аймақтар, білім беру және ЕАЭО енді бөлек салалар емес. Олар біртұтас жүйені құра бастады. Ал Қазақстанның саяси жаңғыруы және жаңа Құрылтай бұл жүйені нығайтуға болатын тағы бір институционалды арнаны құрады. Парламенттік дипломатияның құндылығы ең алдымен оның практикалық нәтижелерінде көрінеді — кедергілердің, шығындардың азаюы, бірлескен жобалардың көп болуы және Қырғызстан мен Қазақстан арасындағы тығыз экономикалық ынтымақтастық, — деп қорытындылады ол.
Бұған дейін Құрылтай сайлауына еуропалық байқаушылардың берген бағасын жариялаған едік.
Сондай-ақ, ТМҰ байқаушылары Құрылтай сайлауын жоғары бағалады.