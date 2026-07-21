Құрылтай сайлауы: «Әділет» партиясының тізімі тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM — Орталық сайлау комиссиясы «Әділет» партиясының ұсынылған партиялық тізімін тіркеді.
ОСК төрағасының орынбасары Ерман Мұхтардың айтуынша, партиялық тізімге 186 кандидат ұсынылған.
— Партиялық тізімдегі 88 кандидат — әйелдер, жастар және мүгедектігі бар адамдар. Бұл жалпы тізімнің 47,3 пайызын құрайды. Осылайша заңда көзделген квота талаптары сақталды, — деді ол.
Оның мәліметінше, комиссияның сауалдары негізінде құзыретті мемлекеттік органдар партиялық тізімге енгізілген азаматтардың Қазақстан Республикасы Конституциясы мен «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заң талаптарына сәйкестігін тексерді.
Сондай-ақ ОСК-да «Әділет» жасылдар партиясы қоғамдық бірлестігі партиялық тізімге енгізілген барлық кандидаттар үшін заңнамада белгіленген сайлау жарнасын толық көлемде төлегені айтылды.
Кеше «Байтақ» жасылдар партиясының тізімі тіркелген еді.