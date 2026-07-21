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    Құрылтай сайлауы: «Әділет» партиясының тізімі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Орталық сайлау комиссиясы «Әділет» партиясының ұсынылған партиялық тізімін тіркеді. 

    Құрылтай сайлауы: «Әділет» партиясының тізімі тіркелді
    Фото: Адиль Нуртазин / Kazinform

    ОСК төрағасының орынбасары Ерман Мұхтардың айтуынша, партиялық тізімге 186 кандидат ұсынылған.

    — Партиялық тізімдегі 88 кандидат — әйелдер, жастар және мүгедектігі бар адамдар. Бұл жалпы тізімнің 47,3 пайызын құрайды. Осылайша заңда көзделген квота талаптары сақталды, — деді ол.

    Оның мәліметінше, комиссияның сауалдары негізінде құзыретті мемлекеттік органдар партиялық тізімге енгізілген азаматтардың Қазақстан Республикасы Конституциясы мен «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заң талаптарына сәйкестігін тексерді.

    Сондай-ақ ОСК-да «Әділет» жасылдар партиясы қоғамдық бірлестігі партиялық тізімге енгізілген барлық кандидаттар үшін заңнамада белгіленген сайлау жарнасын толық көлемде төлегені айтылды.

    Кеше «Байтақ» жасылдар партиясының тізімі тіркелген еді.

    Құрылтай Әділет партиясы ҚР Орталық сайлау комиссиясы Сайлау-2026 квота
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
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