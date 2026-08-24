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    Құрылтай сайлауы: алғашқы Еxit poll нәтижесі белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Бір палаталы Құрылтай сайлауының Еxit poll нәтижесі жарияланды.

    Выборы в Курултай Казахстана (2026)
    Фото: Kazinform /ЖИ

    Еуразиялық интеграция институты жүргізген Еxit poll қорытындысына сенсек, Құрылтай сайлауына үміткер қосқан партиялар сайлаушылардың даусын былай бөліскен:

    1. «Әділет» партиясы — 71,8%,
    2. «Ауыл» халықтық-демократиялық партиясы — 6,4%,
    3. Respublica партиясы — 5,4%,
    4. Қазақстан халық партиясы — 3%,
    5. «Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы — 5,1%,
    6.Жалпыұлттық социал-демократиялық партия — 5,2%,
    7. «Байтақ» жасылдар партиясы — 1%,

    «Бәріне қарсымын» бағаны — 2,1%.

    экзит пол
    Инфографика: Kazinform

    Сауалнамаға 30 мың сайлаушы қатысқан.

    Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, тұңғыш Құрылтай сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 9 млн 350 мыңнан астам сайлаушы дауыс берген. 

    Сағат 20.41-дегі мәліметке қарағанда, Құрылтай сайлауына қатысушылардың үлесі — 74,19%.

    Kazinform оқырман назарына Құрылтай сайлауының хроникасын ұсынды. 

    Құрылтай Сайлау-2026
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Авторлар