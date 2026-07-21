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    Құрылтай сайлауы: «Ауыл» партиясының тізімі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Орталық сайлау комиссиясы «Ауыл» партиясының партиялық тізімін тіркеді. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Шавхат Өтемісов мәлім етті. 

    Құрылтай сайлауы: «Ауыл» партиясының тізімі тіркелді
    Фото: Kazinform

    Оның айтуынша, «Ауыл» партиясы 69 адамнан тұратын партиялық тізімді ұсынған.

    — Орталық сайлау комиссиясы жіберген сауалға сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдар Құрылтай депутаттығына сайлану үшін партиялық тізімге енгізілген азаматтардың Конституция мен «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заң талаптарына сәйкестігін тексерді, — деді Шавхат Өтемісов.

    ОСК хатшысының мәліметінше, партиялық тізімдегі 29 кандидат әйелдер, жастар және мүгедектігі бар адамдар санатына жатады. Бұл тізімнің 42 пайызын құрайды және заңнамада белгіленген квота талаптары толық сақталған.

    Құрылтай сайлауы: «Ауыл» партиясының тізімі тіркелді
    Фото: Kazinform

    — Партиялық тізімге енгізілген барлық азамат Конституцияның және сайлау туралы Конституциялық заңның талаптарына сәйкес келеді, — деді ол.

    Сондай-ақ Шавхат Өтемісов сайлау жарнасына қатысты заң нормасын түсіндірді.

    — «Сайлау туралы» Конституциялық заңның 88-бабының 2-тармағына сәйкес, Парламент Мәжілісі депутаттарының алдыңғы сайлауында дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың кемінде бес пайыз дауысын жинаған саяси партиялар сайлау жарнасын төлеуден босатылады, — деді ол.

    Оның айтуынша, «Ауыл» партиясы Парламент Мәжілісінің сегізінші шақырылымы депутаттарының сайлауында 10,90 пайыз дауыс жинаған. Осыған байланысты партия сайлау жарнасын төлемейді.

    Кеше «Байтақ» жасылдар партиясының тізімі тіркелді.

    Ауыл партиясы» Құрылтай ҚР Орталық сайлау комиссиясы Сайлау-2026
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
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