Құрылтай сайлауы: партиялардың бюллетеньде орналасу реті анықталды
АСТАНА. KAZINFORM — Орталық сайлау комиссиясында жеребе тарту рәсімі өтіп, партиялардың бюллетеньде орналасу реті белгілі болды.
Жеребе қорытындысы бойынша сайлау бюллетенінде саяси партиялар мынадай ретпен орналастырылады:
- «Әділет» партиясы;
- Жалпыұлттық социал-демократиялық партия (ЖСДП);
- Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы;
- Қазақстан Халық партиясы;
- «Ауыл» халықтық-демократиялық патриоттық партиясы;
- «Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы;
- Respublica партиясы.
Бұдан бұрын хабарланғандай, бүгін Құрылтай сайлауы алдындағы үгіт-насихат науқаны басталды.
ҚР Орталық сайлау комиссиясы Құрылтай сайлауына қатысатын жеті саяси партияның барлығының партиялық тізімдерін тіркеді. 145 депутаттық мандатқа 545 кандидат үміткер болып отыр.