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    Құрылтай сайлауы: партиялардың бюллетеньде орналасу реті анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Орталық сайлау комиссиясында жеребе тарту рәсімі өтіп, партиялардың бюллетеньде орналасу реті белгілі болды.

    Выборы в Курултай Казахстана (2026)
    Фото: Kazinform / ЖИ

    Жеребе қорытындысы бойынша сайлау бюллетенінде саяси партиялар мынадай ретпен орналастырылады:

    1. «Әділет» партиясы;
    2. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия (ЖСДП);
    3. Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы;
    4. Қазақстан Халық партиясы;
    5. «Ауыл» халықтық-демократиялық патриоттық партиясы;
    6. «Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы;
    7. Respublica партиясы.
    Құрылтай сайлауы: партиялардың бюллетеньде орналасу реті анықталды
    Фото: ОСК

    Бұдан бұрын хабарланғандай, бүгін Құрылтай сайлауы алдындағы үгіт-насихат науқаны басталды.

    ҚР Орталық сайлау комиссиясы Құрылтай сайлауына қатысатын жеті саяси партияның барлығының партиялық тізімдерін тіркеді. 145 депутаттық мандатқа 545 кандидат үміткер болып отыр.

    Құрылтай Саяси партиялар Сайлау-2026 Саясат
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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