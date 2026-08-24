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    Құрылтай сайлауы: «Социс-А» Exit poll нәтижесін жариялады

    АСТАНА. KAZINFORM — «Социс-А» Кешенді әлеуметтік зерттеулер институты Құрылтай сайлауында жүргізген Exit poll нәтижесін жариялады.

    Выборы в Курултай
    Фото: ҚР СІМ

    Сауалнама қорытындысына сәйкес, сайлаушылардың дауысы былай бөлінген:

    1. «Әділет» партиясы — 70,7%;

    2. «Ауыл» халықтық-демократиялық патриоттық партиясы — 6,4%;

     3. «Respublica» партиясы — 5,5%;

    4. «Ақ жол» Қазақстанның Демократиялық партиясы — 5,4%;

    5. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия (ЖСДП) — 5%;

    6. Қазақстан Халық партиясы (ҚХП) — 3,2%;

    7. Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы — 1,2%.

    «Барлығына қарсымын» нұсқасын таңдағандар үлесі — 2,6%.

    Құрылтай сайлауы: алғашқы Еxit poll нәтижесі белгілі болды
    Инфографика: Kazinform

    Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша, тұңғыш Құрылтай сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 9 млн 350 мыңнан астам сайлаушы дауыс берген.

    Құрылтай сайлауына қатысты барлық жаңалықты мына сілтемеге өтіп оқи аласыздар.

    Құрылтай Сайлау-2026
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
    Авторлар