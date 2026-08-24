Құрылтай сайлауы: «Социс-А» Exit poll нәтижесін жариялады
АСТАНА. KAZINFORM — «Социс-А» Кешенді әлеуметтік зерттеулер институты Құрылтай сайлауында жүргізген Exit poll нәтижесін жариялады.
Сауалнама қорытындысына сәйкес, сайлаушылардың дауысы былай бөлінген:
1. «Әділет» партиясы — 70,7%;
2. «Ауыл» халықтық-демократиялық патриоттық партиясы — 6,4%;
3. «Respublica» партиясы — 5,5%;
4. «Ақ жол» Қазақстанның Демократиялық партиясы — 5,4%;
5. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия (ЖСДП) — 5%;
6. Қазақстан Халық партиясы (ҚХП) — 3,2%;
7. Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы — 1,2%.
«Барлығына қарсымын» нұсқасын таңдағандар үлесі — 2,6%.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша, тұңғыш Құрылтай сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 9 млн 350 мыңнан астам сайлаушы дауыс берген.
Құрылтай сайлауына қатысты барлық жаңалықты мына сілтемеге өтіп оқи аласыздар.