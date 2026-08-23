Құрылтай сайлауы — Түркиядағы қазақстандықтар бірлігінің мерекесі
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасының Анкарадағы елшілігінде дауыс беру күні нағыз ұлттық мереке атмосферасында өтіп жатыр, деп хабарлайды агенттіктің Анкарадағы меншікті тілшісі.
Елдің жаңа бір палаталы заң шығарушы органы — Құрылтай депутаттарының алғашқы сайлауы шетелдегі қазақстандықтар үшін азаматтық борышын орындап қана қоймай, Отанымен байланысын сезінудің ерекше мүмкіндігі болды.
Таңертеңнен бастап Қазақстан Республикасының Түркиядағы елшілігінде ерекше атмосфера сезіліп отыр. Шетелде тұратын Қазақстан азаматтары сайлау учаскесіне таңдауын жасап, ел үшін маңызды саяси оқиғаға қатысу үшін келді.
Түркиядағы сайлаушылардың басым бөлігін түрік университеттерінде білім алып жүрген қазақстандық студенттер, сондай-ақ осы елде жұмыс істеп, тұрып жатқан азаматтар құрады. Олардың белсенді қатысуы шетелдегі қазақстандықтардың сайлауға деген қызығушылығы жоғары екенін көрсетті.
Бұл күні олардың Отаннан алыста жүргені маңызды болмады. Анкарадағы қазақстандықтар өздерін ел тарихындағы маңызды оқиғаның бір бөлігі ретінде сезінді.
Мемлекеттің жаңа конституциялық моделіне сәйкес, Құрылтай елдің бір палаталы заң шығарушы органына айналады. Сайлауда азаматтар жаңа органда өз мүдделерін білдіретін саяси күштерді таңдады.
Дауыс беру мерекеге айналды
Қазақстанның Түркиядағы елшілігі отандастарын бір шаңырақ астына жинап, оларға туған елін еске түсіретін жылы атмосфера қалыптастыруға тырысты. Сайлау күніне орай «Nomadika» вокалдық-аспаптық ансамблінің концерті ұйымдастырылды.
Музыка Түркия мен Қазақстан арасындағы байланысты нығайтты. Таныс әуендер, ұлттық нақыш пен жанды орындау ресми шараға ерекше жылылық пен әсерлі көңіл күй сыйлады.
Түркияда тұратын көптеген қазақстандық үшін мұндай сәттердің маңызы ерекше. Қазақстаннан жырақта өмір сүру жаңа мүмкіндіктерге жол ашқанымен, туған елді еске түсіретін дүниелердің қадірін арттыра түседі. Олардың қатарында туған жердің музыкасы, ана тілі, ұлттық дәстүрлер және, әрине, қазақ тағамдарының дәмі бар.
Мерекелік көңіл-күй дастархан басында жалғасты.
Анкарадағы Отан дәмі
Қонақтар үшін қазақтың ұлттық тағамдары: палау, бауырсақ, сондай-ақ сусындар дайындалды.
Бір қарағанда, бұл қарапайым дүниелер сияқты. Алайда Отанынан ұзақ уақыт бойы жырақта жүрген адам үшін жаңа піскен бауырсақтың иісі немесе ұлттық тағамның дәмі үйін, отбасын және туған жерін бірден еске түсіреді.
Анкарада сайлау күні осылайша ерекше мәнге ие болды.
Мұнда қазақ музыкасы шырқалып, ана тілі естілді. Адамдар мерекелік дастархан басында бас қосып, өзара пікір алмасып, Қазақстан туралы жылы естеліктерін бөлісті.
Сөйтіп, дауыс беру Түркиядағы қазақстандықтар үшін жай ғана сайлау рәсімі емес, елмен байланысты сезінетін ортақ мерекеге айналды.
Қашықта жүріп жасалған таңдау
Түркияда тұратын қазақстандық азаматтардың белсенді қатысуы қашықтықтың азаматтық жауапкершілікке кедергі емес екенін көрсетті.
Елден тыс жерлерде тұратындар үшін сайлауға қатысу — бақылаушы болып қалмай, керісінше өз ұстанымын жеке білдіру және Қазақстанның болашағына тиесілі екенін сезіну мүмкіндігі.
Елшіліктегі сайлау учаскесі жай ғана дауыс беру орнынан да артық нәрсеге айналды. Ол ортақ ел, ортақ тарих және болашаққа деген ортақ үміт біріктіретін қазақстандықтардың кездесу орнына айналып отыр.
Осылайша, Қазақстаннан алыс жүрген азаматтары өздерін тағы да бір үлкен үйдің бір бөлігі сезінді.
Бұдан бұрын хабарланғандай, елімізде Құрылтай сайлауында дауыс беру аяқталды.