Құрылтай сайлауы: Еxit poll нәтижесі жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — OSI қоғамдық саясат институты Жетінші арнаның тапсырысы бойынша жүргізген экзитполдың алдын ала нәтижесін жариялады.
Жүргізген Еxit poll нәтижесі мынадай:
1. Әділет партиясы — 72,3%
2. «Ауыл» халықтық-демократиялық партиясы — 6,2%
3. Respublica партиясы — 5,2%
4. Қазақстан халық партиясы — 2,8%
5. «Байтақ» жасылдар партиясы — 0,9%
6. «Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы — 5,1%
7. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия — 5,0%.
Сондай-ақ зерттеу мәліметінше, сайлаушылардың 2,5%-ы «Бәріне қарсымын» деген нұсқаны таңдаған. Сауалнамаға 30 мың сайлаушы қатысқан.
Еліміздің барлық өңірінде Құрылтай депутаттарын сайлау өз мәресіне жетті.
20:00-дегі жағдай бойынша Құрылтай депутаттарын сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 9 млн 350 мыңнан астам сайлаушы өз таңдауын жасады.
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