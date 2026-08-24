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    Құрылтай сайлауы: Еxit poll нәтижесі жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — OSI қоғамдық саясат институты Жетінші арнаның тапсырысы бойынша жүргізген экзитполдың алдын ала нәтижесін жариялады.

    Выборы в Курултай Казахстана (2026)
    Фото: Kazinform / ЖИ

    Жүргізген Еxit poll нәтижесі мынадай:

    1. Әділет партиясы — 72,3%
    2. «Ауыл» халықтық-демократиялық партиясы — 6,2%
    3. Respublica партиясы — 5,2%
    4. Қазақстан халық партиясы — 2,8%
    5. «Байтақ» жасылдар партиясы — 0,9%
    6. «Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы — 5,1%
    7. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия — 5,0%.

    Құрылтай сайлауы: алғашқы Еxit poll нәтижесі белгілі болды
    Инфографика: Kazinform

    Сондай-ақ зерттеу мәліметінше, сайлаушылардың 2,5%-ы «Бәріне қарсымын» деген нұсқаны таңдаған. Сауалнамаға 30 мың сайлаушы қатысқан. 

    Еліміздің барлық өңірінде Құрылтай депутаттарын сайлау өз мәресіне жетті.

    20:00-дегі жағдай бойынша Құрылтай депутаттарын сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 9 млн 350 мыңнан астам сайлаушы өз таңдауын жасады.

    Құрылтай сайлауына қатысты барлық жаңалықпен мына сілтемеге өтіп оқи аласыздар.

    Сайлау-2026
    Камила Мүлік
    Камила Мүлік
    Авторлар