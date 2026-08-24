Құрылтай сайлауында шетелден қанша отандасымыз дауыс бергені белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM – Шетелдегі барлық 79 сайлау учаскелік комиссиясы өз жұмысын аяқтады. Бұл туралы ҚР Сыртқы істер министрлігі хабарлады.
61 елде дауыс берген Қазақстан азаматтарының жалпы саны 9623 адам болды. Бұл дауыс берушілердің 84,4% келуін қамтамасыз етті.
Шетелдегі дауыс беру 24 тамыздың таңына дейін жалғасатынын жазған едік.
Шетелде 74 сайлау учаскесі ашылғанын жазған едік.
OSI қоғамдық саясат институты Жетінші арнаның тапсырысы бойынша жүргізген экзитполдың алдын ала нәтижесін жариялады.