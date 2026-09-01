Құрылтайда 5 партияның фракциялары құрылды
АСТАНА. KAZINFORM — Құрылтайда 5 саяси партияның фракциялары құрылды.
Құрылтайдағы фракциялардың жетекшілері мен құрамы:
— «Әділет» партиясы фракциясының жетекшісі Ербол Дәненұлы Адаев. Фракция құрамында 110 депутат қамтылған.
— «Ауыл» партиясы фракциясыны жетекшісі Қайрат Қапарұлы Айтуғанов. Фракцияда 10 депутат бар.
— Respublika партиясы фракциясының жетекшісі Айдарбек Асанұлы Қожаназаров. Фракцияда 9 депутат тіркелген.
— «Ақ жол» партиясы фракциясының жетекшісі Дания Мадиқызы Еспаева. Фракцияда 8 депутат қамтылған.
— Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы фракциясының жетекшісі Асхат Нұрмағамбетұлы Рақымжанов. Фракцияда жалпы 8 депутат тіркелген.
Айта кетейік, 31 тамызда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Құрылтайындағы саяси партиялар фракцияларының жетекшілерімен кездесті.
Еске салсақ, жақыда Астанада Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен бірінші шақырылымдағы ҚР Құрылтайының бірінші сессиясы ашылды.