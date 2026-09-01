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    Құрылтайда 5 партияның фракциялары құрылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Құрылтайда 5 саяси партияның фракциялары құрылды

    Құрылтайда партияның фракциялары құрылды
    Фото: Ақорда

    Құрылтайдағы фракциялардың жетекшілері мен құрамы:

    — «Әділет» партиясы фракциясының жетекшісі Ербол Дәненұлы Адаев. Фракция құрамында 110 депутат қамтылған.

    — «Ауыл» партиясы фракциясыны жетекшісі Қайрат Қапарұлы Айтуғанов. Фракцияда 10 депутат бар.

    — Respublika партиясы фракциясының жетекшісі Айдарбек Асанұлы Қожаназаров. Фракцияда 9 депутат тіркелген.

    — «Ақ жол» партиясы фракциясының жетекшісі Дания Мадиқызы Еспаева. Фракцияда 8 депутат қамтылған.

    — Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы фракциясының жетекшісі Асхат Нұрмағамбетұлы Рақымжанов. Фракцияда жалпы 8 депутат тіркелген.

    Айта кетейік, 31 тамызда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Құрылтайындағы саяси партиялар фракцияларының жетекшілерімен кездесті

    Еске салсақ, жақыда Астанада Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен бірінші шақырылымдағы ҚР Құрылтайының бірінші сессиясы ашылды

    Құрылтай Саяси партиялар
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
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