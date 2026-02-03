Құрылтайды тарату тетігі не үшін қажет — депутат түсініктеме берді
АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс депутаты Елнұр Бейсенбаев Конституциялық реформалар жөніндегі комиссия отырысында маңызды тағайындаулар бұғатталған жағдайда Құрылтайды тарату тетігі не үшін қажет екенін түсіндірді.
Бұл қадам халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, институционалдық дағдарыстың алдын алу үшін енгізілмек. Депутат АҚШ пен Бельгиядағы саяси дағдарыстарды мысалға келтіріп, бюджет пен маңызды шешімдер бұғатталған жағдайда мемлекет пен азаматтар зардап шегетінін айтты. Осыған байланысты Жаңа Конституцияда мұндай тығырықтан шығатын механизмдер қарастырылғанын айтты.
— Атап айтқанда, Құрылтай маңызды мемлекеттік тағайындауларды бірнеше рет бекітпесе, оны тарату тетігі енгізілді. Бұл институционалдық дағдарыстың алдын алу шарасы, — деді ол.
Сондай-ақ, халық билігінің тетігі күшейтіліп, республикалық референдум енді «жалпыхалықтық референдум» деп аталатыны айтылды.
— Конституцияға өзгерісті енді Парламент емес, тек халық қана енгізе алады, — деді депутат.
Айта кетейік, бұған дейін Конституция реформасы бойынша «Е-Өтінішке» түскен ұсыныстар саны 4 мыңнан асқанын жазған едік.