Құрылтайдың Әлеуметтік-мәдени даму комитетіне қай депутаттар енгені белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Құрылтайының бірінші сессиясында Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің мүшелері сайланды.
Аталған комитетке 20 депутат енді. Тізімді комитет төрағасы Асхат Аймағамбетов оқыды:
Асхат Рахимжанов (комитет хатшысы)
Жарқынбек Амантай
Жанарбек Әшімжанов
Зульфия Байсақова
Айнагүл Балташева
Елдос Баялышбаев
Захира Бегалиева
Жұлдыз Данбаева
Арман Жансеңгіров
Ләззат Жылқыбаева
Шолпан Каринова
Асылхан Қожахметов
Ләззат Қожахметова
Дихан Қамзабекұлы
Динара Наумова
Наталья Рамазанова
Ажар Сағандықова
Екатерина Смолякова
Армангүл Тоқтамұрат.
Айта кетейік, бұған дейін Құрылтайдың Аграрлық мәселелер, экология және табиғи ресуртар комитетіне қай депутаттар енгені белгілі болғанын жазғанбыз.