Құрылтайдың экономикалық саясат комитетіне кімдер енді
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында Экономикалық саясат, өнеркәсіп және энергетика комитетінің мүшелері сайланды.
Атап айтқанда, Құрылтайдың тұрақты комитетінің құрамына 20 депутат енді:
— Наталья Годунова (комитет төрағасы);
— Сұңғат Есімханов;
— Алмат Әбдікешов;
— Бекжан Әлімқұлов;
— Вадим Басин;
— Эрлан Батырбеков;
— Нұрайнаш Камалова;
— Серик Қожаниязов;
— Олжас Құспеков;
— Лариса Ли;
— Мұратбек Мұхамбедиев;
— Нұржан Ниязалиев;
— Шота Оспанов;
— Динара Райханова;
— Марат Себасов;
— Нұрлан Толыбаев;
— Мұса Хайруллиев;
— Махамбет Хасенов;
— Никита Шаталов;
— Ермекқали Юсупов.
Бұған дейін хабарланғандай, бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында тұрақты комитеттердің төрағалары сайланды.
Айта кетейік, Айбек Дәдебай Құрылтай төрағасы болды.