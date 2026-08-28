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    Құрылтайдың экономикалық саясат комитетіне кімдер енді

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында Экономикалық саясат, өнеркәсіп және энергетика комитетінің мүшелері сайланды.

    Құрылтайдың экономикалық саясат комитетіне кімдер енді
    Фото: Ақорда

    Атап айтқанда, Құрылтайдың тұрақты комитетінің құрамына 20 депутат енді:

    — Наталья Годунова (комитет төрағасы);
    — Сұңғат Есімханов;
    — Алмат Әбдікешов;
    — Бекжан Әлімқұлов;
    — Вадим Басин;
    — Эрлан Батырбеков;
    — Нұрайнаш Камалова;
    — Серик Қожаниязов;
    — Олжас Құспеков;
    — Лариса Ли;
    — Мұратбек Мұхамбедиев;
    — Нұржан Ниязалиев;
    — Шота Оспанов;
    — Динара Райханова;
    — Марат Себасов;
    — Нұрлан Толыбаев;
    — Мұса Хайруллиев;
    — Махамбет Хасенов;
    — Никита Шаталов;
    — Ермекқали Юсупов.

    Бұған дейін хабарланғандай, бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында тұрақты комитеттердің төрағалары сайланды. 

    Айта кетейік, Айбек Дәдебай Құрылтай төрағасы болды.

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    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
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