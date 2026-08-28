Құрылтайдың халықаралық істер және қауіпсіздік комитетінің мүшелері бекітілді
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшелері бекітілді.
Атап айтқанда, Құрылтайдың тұрақты комитетінің құрамына 15 депутат енді:
— Марат Қожаев (комитет төрағасы);
— Константин Авершин;
— Қарлығаш Жаманқұлова;
— Шахмардан Байманов;
— Әсел Баденова;
— Сатыбалды Бұршақов;
— Алмат Жөкебаев;
— Ақерке Искандерова;
— Юлия Кучинская;
— Дана Медеуова
— Шерзод Пулатов
— Максим Рожин
— Айдос Сарым
— Нұргүл Тау
— Ирина Тен
Бұған дейін хабарланғандай, бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында тұрақты комитеттердің төрағалары сайланды.