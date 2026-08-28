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    Құрылтайдың халықаралық істер және қауіпсіздік комитетінің мүшелері бекітілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшелері бекітілді.

    Құрылтайдың халықаралық істер және қауіпсіздік комитетінің мүшелері бекітілді
    Фото: ҚР Құрылтайы

    Атап айтқанда, Құрылтайдың тұрақты комитетінің құрамына 15 депутат енді:

    — Марат Қожаев (комитет төрағасы);
    — Константин Авершин;
    — Қарлығаш Жаманқұлова;
    — Шахмардан Байманов;
    — Әсел Баденова;
    — Сатыбалды Бұршақов;
    — Алмат Жөкебаев;
    — Ақерке Искандерова;
    — Юлия Кучинская;
    — Дана Медеуова
    — Шерзод Пулатов
    — Максим Рожин
    — Айдос Сарым
    — Нұргүл Тау
    — Ирина Тен

    Бұған дейін хабарланғандай, бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында тұрақты комитеттердің төрағалары сайланды.

    Ұлттық құрылтай Саяси реформа Депутат Саяси партиялар Сайлау-2026
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
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