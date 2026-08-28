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    Құрылтайдың Қаржы және бюджет комитеті мүшелері сайланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында Құрылтайдың Қаржы және бюджет комитеті мүшелері сайланды. 

    Құрылтай
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Аталған комитет төрағасы Ольга Перепечина жарияланған мәліметке сәйкес, комитет құрамына мына депутаттар сайланды:

    1. Адамбек Кендебай Сарыбайұлы;

    2. Айтуғанов Қайрат Қапарұлы;

    3. Атамқұлова Гүлназ Төреханқызы;

    4. Әшімова Аяужан Тұрсынбекқызы;

    5. Байбеков Шалқар Заманбекұлы;

    6. Бибаев Бақтыбек Сәлбекұлы;

    7. Мұхаметов Алмас Ерекұлы;

    8. Нұрмұхамедов Бөріхан Жолбарысұлы;

    9. Перепечина Ольга Валентиновна;

    10. Савельева Татьяна Михайловна;

    11. Сайлаубай Наурыз Саятұлы;

    12. Семидоцких Елена Александровна;

    13. Талаева Тәттігүл Жақсыбайқызы;

    14. Терещенко Илья Сергеевич;

    15. Оразбаев Аббат Жәңгірханұлы;

    16. Хаирова Әсел Әнуарқызы;

    17. Қожаназаров Айдарбек Асанұлы.

    — Комитет құрамы берілген өтініштер мен саяси партиялар фракцияларының өкілдігі ескеріліп қалыптастырылды. Барлығы — 17 адам, — деді комитет басшысы. 

    Айта кетелік Құрылтайдың тұрақты комитеттерінің төрағалары сайланған еді

    Құрылтай Ольга Перепечина
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
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