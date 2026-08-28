Құрылтайдың Қаржы және бюджет комитеті мүшелері сайланды
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында Құрылтайдың Қаржы және бюджет комитеті мүшелері сайланды.
Аталған комитет төрағасы Ольга Перепечина жарияланған мәліметке сәйкес, комитет құрамына мына депутаттар сайланды:
1. Адамбек Кендебай Сарыбайұлы;
2. Айтуғанов Қайрат Қапарұлы;
3. Атамқұлова Гүлназ Төреханқызы;
4. Әшімова Аяужан Тұрсынбекқызы;
5. Байбеков Шалқар Заманбекұлы;
6. Бибаев Бақтыбек Сәлбекұлы;
7. Мұхаметов Алмас Ерекұлы;
8. Нұрмұхамедов Бөріхан Жолбарысұлы;
9. Перепечина Ольга Валентиновна;
10. Савельева Татьяна Михайловна;
11. Сайлаубай Наурыз Саятұлы;
12. Семидоцких Елена Александровна;
13. Талаева Тәттігүл Жақсыбайқызы;
14. Терещенко Илья Сергеевич;
15. Оразбаев Аббат Жәңгірханұлы;
16. Хаирова Әсел Әнуарқызы;
17. Қожаназаров Айдарбек Асанұлы.
— Комитет құрамы берілген өтініштер мен саяси партиялар фракцияларының өкілдігі ескеріліп қалыптастырылды. Барлығы — 17 адам, — деді комитет басшысы.
Айта кетелік Құрылтайдың тұрақты комитеттерінің төрағалары сайланған еді.