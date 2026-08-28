Құрылтайдың Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшелері сайланды
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Құрылтайының бірінші сессиясында Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетіне қай депутаттар енгені белгілі болды.
Аталған комитетке сайланған депутаттар тізімін комитет төрағасы Үнзила Шапақ оқыды:
Константин Петров (комитет хатшысы)
Айжан Аймағанова
Арман Ақылбай
Мадияр Әмірғалиев
Гүлзира Атабаева
Дәурен Ахметжаев
Айрат Базенов
Нұркен Бақытбекұлы
Марат Бәшімов
Берік Беркімбаев
Евгений Больгерт
Александр Данилов
Нұрлан Дулатбеков
Снежанна Имашева
Дәулет Кәрібек
Мейрамбай Кемалов
Ерқанат Мұсылманбек
Мади Рымжанов
Аят Сүгірбай.
Айта кетейік, бұған дейін Құрылтайдың Әлеуметтік-мәдени даму комитетіне қай депутаттар енгені белгілі болғанын жазғанбыз.