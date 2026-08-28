Құрылтайдың цифрландыру комитетіне 15 депутат енді
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында Цифрландыру, инновациялар және ғылым комитетінің мүшелері сайланды.
Аталған тұрақты комитеттің құрамына 15 депутат енді:
— Дархан Ахмедиев (комитет төрағасы);
— Екатерина Смышляева (комитет хатшысы);
— Ербол Адаев;
— Тілектес Адамбеков
— Абай Алтай
— Дидарбек Ділдәбек
— Лаура Қарабасова
— Владимир Киян
— Мақсұт Насибулов
— Гүлісхан Нахбаева
— Олжас Нұралдинов
— Айсұлу Сүлейменова
— Айжан Темірбаева
— Рабиға Тоқсеитова
— Ерлан Тоқшалық.
Бұған дейін хабарланғандай, бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында тұрақты комитеттердің төрағалары сайланды.