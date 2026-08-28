KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Құрылтайдың цифрландыру комитетіне 15 депутат енді

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында Цифрландыру, инновациялар және ғылым комитетінің мүшелері сайланды.

    Құрылтайдың цифрландыру комитетіне 15 депутат енді
    Фото: ҚР Құрылтайы

    Аталған тұрақты комитеттің құрамына 15 депутат енді:

    — Дархан Ахмедиев (комитет төрағасы);
    — Екатерина Смышляева (комитет хатшысы);
    — Ербол Адаев;
    — Тілектес Адамбеков
    — Абай Алтай
    — Дидарбек Ділдәбек
    — Лаура Қарабасова
    — Владимир Киян
    — Мақсұт Насибулов
    — Гүлісхан Нахбаева
    — Олжас Нұралдинов
    — Айсұлу Сүлейменова
    — Айжан Темірбаева
    — Рабиға Тоқсеитова
    — Ерлан Тоқшалық.

    Бұған дейін хабарланғандай, бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында тұрақты комитеттердің төрағалары сайланды.

    Ұлттық құрылтай Құрылтай Саяси реформа Депутат Саяси партиялар Сайлау-2026
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Авторлар