Күріш институты қызметін жетілдіруге қомақты қаржы бөлінеді
АСТАНА. KAZINFORM – Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтын жетілдіруге республикалық бюджеттен 4,1 млрд теңге бөлінеді. Бұл туралы Сенат депутаттарының сауалына Премьер-министр Олжас Бектеновтің жауабында айтылған.
- 2024-2026 жылдарға арналған селекция және тұқым шаруашылығын дамыту жөніндегі кешенді жоспар аясында Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтын материалдық-техникалық базасын жаңғырту бойынша мемлекеттік инвестициялық жоба әзірленген. Аталған жоба бойынша 2024 жылғы желтоқсанда қаржылық-экономикалық негіздемеге оң қорытынды алынған, - деді Үкімет басшысы.
Оның атап өтуінше, жоба бекітілген кезде 2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет қабылданып қойғандықтан. Сондықтан тиісті шығыстар көзделмеген. Ал биыл бюджетке нақтылау жүргізілген жоқ.
- Қазіргі уақытта Парламент қарауында тұрған 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасында «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» КеАҚ еншілес ұйымдарының материалдық-техникалық базасын жаңғыртуға 16,8 млрд теңге көзделген. Оның ішінде 4,1 млрд теңге институттың қызметін жетілдіруге бағытталмақ, - деді Олжас Бектенов.
Айта кетейік, 2024-2026 жылдарға арналған Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру аясында аталған институт бірқатар ғылыми-техникалық бағдарламаны, оның ішінде селекция және тұқым шаруашылығы, күріштің генетикалық қорын зерттеу, қант қызылшасының төзімділігі, сондай-ақ мал азықтық дақылдарды өсіру технологияларын әзірлеу жобаларын іске асырып жатыр.