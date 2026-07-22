Құсбегілік федерациясының мүшесінен Қызыл кітапқа енген 35 жыртқыш құс тәркіленді
АСТАНА. KAZINFORM — ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар жыртқыш құстарды заңсыз иемдену және ұстау фактісі бойынша жергілікті тұрғынға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады.
Тергеу мәліметінше, күдікті 2017 жылдан бастап «Құсбегілік» федерациясының және Қазақстанның ұлттық құсбегілік құрамасының мүшесі бола отырып, Қарағанды қаласындағы өз үйінің аумағында заңсыз тәлімбақ ұйымдастырған.
Аңшылық, қыран құстарды күтіп-баптау және емдеу тақырыбына арналған Instagram парақшасы арқылы ол табиғи мекендеу ортасынан заңсыз алынған сирек жыртқыш құстарды жеткізіп беретін адамдармен байланыс орнатқан.
— Тінту барысында оның тұрғылықты мекенжайынан 35 жыртқыш құс анықталып, тәркіленді.
Олардың қатарында ителгі, бүркіт және лашын бар. Аталған құстар Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген және сирек кездесетін әрі жойылып кету қаупі төнген жануарлар санатына жатады, — делінген ҚМА хабарламасында.
Күдікті қамауға алынды.
Сот санкциясымен оған тиесілі Toyota 4Runner автокөлігіне тыйым салынды.
Қазіргі уақытта құстар уақытша Қарағанды қаласының хайуанаттар бағында.
Сот үкімі заңды күшіне енгеннен кейін олар табиғи мекендеу ортасына жіберіледі.
Өзге ақпарат Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етуге жатпайды.
Айта кетелік Ақтөбеде Қызыл кітапқа енген 45 аң-құс түрі қалай қорғалып жатқаны туралы жазған едік.