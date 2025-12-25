Күштік құрылымдар спортшылары Астанада қоян-қолтық ұрыстан бақ сынады
АСТАНА. KAZINFORM – Астана қаласында Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында ҰҚК Төрағасының кубогына қоян-қолтық ұрыс бойынша республикалық турнир өтті. Бұл туралы ҰҚК баспасөз қызметі хабарлады.
Іс-шараға ҰҚК, БП, ІІМ, ТЖМ, МКҚ және ҚР Қоян-қолтық ұрыс федерациясы облыстық филиалдарының 27 құрама командасы атынан 260 спортшы қатысты.
Салтанатты марапаттау рәсіміне күштік құрылымдардың басшылары қатысты.
Қатысушылар физикалық дайындықтың жоғары деңгейін және жеңіске жетудің ерік-жігерін көрсетті.
Жеңімпаздар медаль және бағалы сыйлықтармен марапатталды.
Турнирдің қорытындысы бойынша бірінші орын алған 13 спортшыға «Қазақстан Республикасының спорт шебері» атағы беріледі.
