    12:53, 25 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Күштік құрылымдар спортшылары Астанада қоян-қолтық ұрыстан бақ сынады

    АСТАНА. KAZINFORM – Астана қаласында Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында ҰҚК Төрағасының кубогына қоян-қолтық ұрыс бойынша республикалық турнир өтті. Бұл туралы ҰҚК баспасөз қызметі хабарлады. 

    Қоян-қолтық ұрыс турнирі
    Фото: ҰҚК

    Іс-шараға ҰҚК, БП, ІІМ, ТЖМ, МКҚ және ҚР Қоян-қолтық ұрыс федерациясы облыстық филиалдарының 27 құрама командасы атынан 260 спортшы қатысты.

    Қоян-қолтық ұрыс турнирі
    Фото: ҰҚК

    Салтанатты марапаттау рәсіміне күштік құрылымдардың басшылары қатысты.

    Қоян-қолтық ұрыс турнирі
    Фото: ҰҚК

    Қатысушылар физикалық дайындықтың жоғары деңгейін және жеңіске жетудің ерік-жігерін көрсетті.

    Қоян-қолтық ұрыс турнирі
    Фото: ҰҚК
    Қоян-қолтық ұрыс турнирі
    Фото: ҰҚК

    Жеңімпаздар медаль және бағалы сыйлықтармен марапатталды.

    Қоян-қолтық ұрыс турнирі
    Фото: ҰҚК
    Қоян-қолтық ұрыс турнирі
    Фото: ҰҚК
    Қоян-қолтық ұрыс турнирі
    Фото: ҰҚК

    Турнирдің қорытындысы бойынша бірінші орын алған 13 спортшыға «Қазақстан Республикасының спорт шебері» атағы беріледі.

