    12:13, 17 Қараша 2025 | GMT +5

    Құтқарушылар Астана тұрғындарына ескерту жасады

    АСТАНА. KAZINFORM – Құтқарушылар елорда тұрғындарының Есіл өзені мен Ботаникалық бақтағы су қоймаларындағы мұзға шығып кетулеріне байланысты ескерту жасады.

    мұз
    Фото: видеодан салынған скрин

    - Астанада Есіл өзенінде және Ботаникалық бақтағы су қоймасындағы мұздың қалыңдығы қазір 2 см ғана, кей жерлерде тіпті қатпаған. Бұл қалыңдық адам салмағын көтере алмайды. Мұз қауіпсіз болуы үшін оның қалыңдығы 10 см-ден аз болмауы қажет, - делінген хабарламада.

    Осы ретте ТЖМ мұздың қалыңдығына көз жеткізбей оған шығуға болмайтынын, балаларды ешқашан бақылаусыз мұз үстіне жібермеу қажеттігін ескертті.

    - Қатпаған мұздың үстіне шығу Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 412 бабы бойынша шара қолданылатынын хабарлаймыз! Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыздар!, - делінген ТЖМ ескертуінде.

    Айта кейтейік, синоптиктер биылғы қыста ауа райы жиі құбылатыны туралы хабарлады.

     

