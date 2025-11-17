Құтқарушылар Астана тұрғындарына ескерту жасады
АСТАНА. KAZINFORM – Құтқарушылар елорда тұрғындарының Есіл өзені мен Ботаникалық бақтағы су қоймаларындағы мұзға шығып кетулеріне байланысты ескерту жасады.
- Астанада Есіл өзенінде және Ботаникалық бақтағы су қоймасындағы мұздың қалыңдығы қазір 2 см ғана, кей жерлерде тіпті қатпаған. Бұл қалыңдық адам салмағын көтере алмайды. Мұз қауіпсіз болуы үшін оның қалыңдығы 10 см-ден аз болмауы қажет, - делінген хабарламада.
Осы ретте ТЖМ мұздың қалыңдығына көз жеткізбей оған шығуға болмайтынын, балаларды ешқашан бақылаусыз мұз үстіне жібермеу қажеттігін ескертті.
- Қатпаған мұздың үстіне шығу Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 412 бабы бойынша шара қолданылатынын хабарлаймыз! Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыздар!, - делінген ТЖМ ескертуінде.
Айта кейтейік, синоптиктер биылғы қыста ауа райы жиі құбылатыны туралы хабарлады.