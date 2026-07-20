Кувейт Иран тарапынан тағы дрон шабуылы жасалғанын хабарлады
АСТАНА.KAZINFORM — Кувейттің әуе қорғаныс жүйесі Ираннан ұшырылған ұшу аппараттарының шабуылына тағы да тойтарыс берді, деп хабарлайды Анадолы.
Кувейт Қарулы Күштерінің Бас штабы әуе қорғаныс жүйелерінің Ираннан елге бағытталған дрондарға жауап бергенін хабарлады.
Мәлімдемеде елдің әртүрлі бөліктерінде естілген жарылыс дыбыстары шабуылды тойтару үшін жұмыс істейтін әуе қорғаныс жүйелерінің әрекетінен туындағаны аталып өтті.
Елдегі азаматтар мен шетелдік тұрғындар құзыретті органдар шығарған қауіпсіздік нұсқаулары мен сақтық шараларын сақтауы керек.
Кувейт билігі түнде осындай ескерту жасады.
Бұған дейін АҚШ әскери күштерінің Иран аумағына тағы бір сериялық шабуыл жасағаны хабарланған болатын. Бұл туралы 19 шілдеде АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) хабарлады.