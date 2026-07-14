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    Құзға өрмелеуден Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтардың нәтижесі қандай

    АСТАНА. KAZINFORM — Францияның Шамони қаласында спорттық құзға өрмелеуден Әлем кубогының кезеңі аяқталды.

    Құзға өрмелеуден Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтардың нәтижесі қандай
    Фото: ҚР ҰОК

    Отандастарымыз «жылдамдық» бағдарламасында сынға түсті.

    Құрама сапында ең үздік нәтижені Дамир Тоқтаров көрсетті. Ол 13-орынға тұрақтады. Ал Ришат Хайбуллин 14-орын, Әмір Маймұратов 26-орын, Рашид Хайбуллин 35-орын, Әлішер Мұрат 50-орынға табан тіреді.

    Әйелдер арасындағы бәсекеде Тамара Улжабаева 35-орын, Анна Баларшина 42-орын, Арина Новицкая 50-орыннан көрінді.

    Еске салайық, бұған дейін Қазақстан ерлер командасы таеквондодан әлем кубогының күміс жүлдегері атанғанын хабарлағанбыз.

    Құзға өрмелеу Спорт Әлем кубогы
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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