Құзға өрмелеуден Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтардың нәтижесі қандай
АСТАНА. KAZINFORM — Францияның Шамони қаласында спорттық құзға өрмелеуден Әлем кубогының кезеңі аяқталды.
Отандастарымыз «жылдамдық» бағдарламасында сынға түсті.
Құрама сапында ең үздік нәтижені Дамир Тоқтаров көрсетті. Ол 13-орынға тұрақтады. Ал Ришат Хайбуллин 14-орын, Әмір Маймұратов 26-орын, Рашид Хайбуллин 35-орын, Әлішер Мұрат 50-орынға табан тіреді.
Әйелдер арасындағы бәсекеде Тамара Улжабаева 35-орын, Анна Баларшина 42-орын, Арина Новицкая 50-орыннан көрінді.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан ерлер командасы таеквондодан әлем кубогының күміс жүлдегері атанғанын хабарлағанбыз.