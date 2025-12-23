Латвия Беларусьпен шекарадағы күшейтілген қорғану режимін тағы алты айға ұзартты
АСТАНА. KAZINFORM — Латвия Беларусьпен шекарадағы күшейтілген қорғау режимін келесі жылдың ортасына дейін сақтайды, деп хабарлайды Fakti.bg.
Бұл шешім қауіпсіздік мақсатында және шекараны заңсыз кесіп өту әрекеттерінің жалғасуына байланысты қабылданған.
Латвияның Ішкі істер министрлігі Ригада жыл басынан бері авторитарлық басқарудағы көршілес мемлекеттен заңсыз кірмек болған мигранттардың 12 мыңнан астам әрекетінің жолы кесілгенін мәлімдеді.
Бұған дейін бірнеше рет ұзартылған және осы жылдың соңында аяқталуы тиіс болған арнайы регламент алдағы жылғы 30 маусымға дейін күшінде қалады. Бұл Балтық елінің шығыс өңірлерінде шекара қызметтеріне кеңейтілген өкілеттіктерді қолдануға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар келесі жылдың соңына дейін шекараны бақылау мен қадағалауға арналған техникалық инфрақұрылыммен қосымша жабдықтау жоспарланып отыр.
Еуроодақ пен НАТО-ға мүше Латвияның Беларусьпен құрлықтағы шекарасының ұзындығы шамамен 172 шақырымды құрайды. Польша мен Литва сияқты, Латвия да Беларусь президенті Александр Лукашенконы мигранттардың ЕО-ның сыртқы шекарасына бағытталған қозғалысын ұйымдастырып, Батысқа қысым көрсетуге тырысты деп айыптайды.
Еске сала кетсек, жуырда Қытай тәжік-ауған шекарасындағы бақылауды күшейтуге шақырды.