Limp Bizkit тобының негізін қалаушылардың бірі Сэм Риверс 48 жасында көз жұмды
АСТАНА. KAZINFORM – 1990 жылдары танымал болған америкалық Limp Bizkit тобы бас гитарашысы әрі негізін қалаушылардың бірі Сэм Риверстің 48 жасында өмірден өткенін хабарлады. Бұл туралы топтың әлеуметтік желідегі ресми парақшасында жарияланды, деп жазды ВВС.
Музыканттың өліміне қатысты нақты себеп көрсетілмеген. Топ мүшелері оны «біздің тек бас гитарашымыз емес, топтың жан дүниесі еді» деп сипаттады.
Сэм Риверс 1994 жылы Фред Дерст, Джон Отто және DJ Lethal (нақты есімі Леор Димант) есімді музыканттармен бірге Limp Bizkit тобын құрған. Топтың хип-хоп пен рок элементтерін біріктірген ню-метал жанрындағы альбомдары 1990-жылдардың соңында үлкен танымалдыққа ие болған.
Limp Bizkit тобының соңғы «Still Stuck» альбомы төрт жыл бұрын жарық көрген.
2015 жылы Сэм Риверс бауыр ауруына байланысты топтан уақытша кеткен болатын. Ол бұл дерттің шамадан тыс ішімдік ішу салдарынан пайда болғанын айтып, кейін бауыр трансплантациясын өткерген.
«Мен ішімдікті қойдым және дәрігерлер айтқанның бәрін орындадым. Алкоголизмнен айығып, маған мінсіз сәйкес келген бауыр трансплантациясын жасаттым», – деген еді музыкант өз сұхбатында.
