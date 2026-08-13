Ливан парламенті рақымшылық туралы заң қабылдады
АСТАНА.KAZINFORM - Жаңа заң кейбір тұтқындарды босатуды және сотталғандардың белгілі бір санаттарына жаза мерзімін қысқартуды көздейді.
Сәрсенбі күні Ливан парламенті жалпы рақымшылық және кейбір сотталғандардың жаза мерзімін қысқарту туралы заң қабылдады.
Ливанның NNA ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл 1991 жылдан бергі елде қабылданған алғашқы шешім.
Заң өлім жазасына және өмір бойына бас бостандығынан айырылғандардың жаза мерзімін 17 жылға дейін қысқартуды көздейді.
Ливанның қазіргі жүйесіне сай, түрме жылы тоғыз ай деп есептелетіндіктен, нақты жаза мерзімі 12 жыл тоғыз ай деп саналады.
Сондай-ақ, ол соттың соңғы шешімінсіз 12 жылдан астам уақыт түрмеде отырған тұтқындарды босатуды көздейді. Алайда, толық рақымшылық бірқатар ауыр қылмыстарға, соның ішінде қасақана кісі өлтіру, зорлау, адам саудасы, азаптау, терроризм, жымқыру және парақорлыққа қолданылмайды.
Үкімет рақымшылық берілетін адамдар санын әлі жариялаған жоқ. Депутат Имад әл-Хут дауыс беруден кейін ел түрмелерінде отырған 146 «ислам тұтқынының» 79-ы босатылатынын мәлімдеді.
Заңның қабылдануына дейін саяси және қоғамдық пікірталас болды.
Рақымшылықты жақтаушылар кейбір айыпталушылардың соңғы сот шешімдерінсіз ұзақ уақытқа қамауға алынуын және түрмелердің шамадан тыс толып кетуін атап өтті. Олар көптеген тұтқын қылмыстық немесе басқа негіздемесіз өз бетінше тұтқындалғанын мәлімдейді.
Ливанның адам құқықтары жөніндегі ұлттық комиссиясының 2025 жылғы есебіне сәйкес, түрмелердің толып кету деңгейі 300% - ға жетті, ал тұтқындар саны 6,2 мыңнан асты.
Рақымшылыққа қарсылық білдіргендер Ливан армиясына шабуыл жасағандар, қарулы қақтығыстарға қатысы бар және террористік акт ұйымдастырғандар босап кетуі мүмкін деген қорқыныштарын білдірді.
2024 жылы көршілес Сириядағы билік ауысқаннан кейін Ливанда рақымшылық мәселесі қайтадан өзекті тақырыпқа айналды.
Ливанда «ислам тұтқындары» термині негізінен Бейрут астанасының солтүстік-шығысында орналасқан Румия түрмесінде ұсталатын шамамен 400 тұтқынды, оның ішінде 170 сириялықты білдіреді.
Бұл «ислам тұтқындарының» айтарлықтай бөлігі Сирия қақтығысына байланысты қылмысы үшін сотталған немесе айыпталған. Олардың көпшілігі 2011 және 2024 жылдар аралығында Башар Асад режиміне қарсы Сирия революциясын қолдағаны үшін қамауға алынған. Олардың шамамен жартысы сот шешімінсіз түрмеде отыр. Алдыңғы жалпы рақымшылық Ливанда 1975-1990 жылдардағы азамат соғысы аяқталғаннан кейін 1991 жылы жарияланған болатын.
Алдыңғы күні ел парламенті өлім жазасын алып тастау және қолданыстағы өлім жазасын өмір бойына бас бостандығынан айырумен ауыстыру туралы заң жобасын мақұлдады.
Осыған дейін Ливан парламенті өлім жазасын жоюды қолдады.