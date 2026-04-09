Ливанда 9 сәуір аза тұту күні деп жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Израиль Ливанның астанасы Бейрут пен елдің басқа да қалаларын бомбалады, салдарынан 254 азамат мерт болды. Қайғылы жағдайға байланысты елде 9 сәуір ұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Бұл туралы республиканың премьер-министрі Наваф Саламның өкімінде айтылған, деп хабарлайды ТАСС.
— Премьер-министр Наваф Салам 2026 жылғы 9 сәуір, бейсенбі күнін Израиль шабуылдарының құрбаны болған, жүздеген жазықсыз әрі қарусыз бейбіт тұрғындарды еске алу үшін ұлттық аза тұту күні деп жариялады, — делінген ақпаратта.
Салам бұл күні мемлекеттік мекемелерді, қоғамдық ұйымдарды және муниципалитеттерді жабу туралы өкім берді. Ұлттық ту барлық жерде төмен түсіріледі. Билік сондай-ақ радио мен теледидардағы бағдарламаларды өзгертеді.
Премьер-министр Ливан халқына, ұл-қыздарынан айырылған барлық отбасыларға қайғыра көңіл айтып, жараланғандардың тезірек сауығып кетуін тіледі. Ол «Израильдің қырып-жою әрекетін тоқтату үшін» араб елдерінің көшбасшыларымен және халықаралық серіктестермен байланысын жалғастырып жатқанын мәлімдеді.
Еске сала кетейік, Израиль армиясы бітім жасасу аясында Иранға шабуылын тоқтатқанын мәлімдеді, алайда Ливанда «Хезболлаға» қарсы әскери операциялар жалғасып жатыр.
