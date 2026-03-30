Ливанның оңтүстігінде индонезиялық БҰҰ бейбітшілік миссиясының әскері қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Ливанның оңтүстігінде БҰҰ уақытша күштері (UNIFIL) құрамындағы индонезиялық бейбітшілік миссиясының әскері мина жарылысы салдарынан қаза тапты. Бұл оқиға Адчит аль-Кусейр ауданында, бейбітшілік миссиясының орналасқан жеріне жақын жерде болған.
UNIFIL мәліметінше, оқ-дәрі қайдан шыққаны әлі анықталған жоқ, тергеу басталған. Сонымен қатар, бір бейбітшілік қызметкері ауыр жарақат алған.
Индонезия билігі әскері артиллериялық оқтың жанама әсерінен қаза тапқанын растады. Тағы үш индонезиялық бейбітшілік қызметкері жарақат алған.
A peacekeeper was tragically killed last night when a projectile exploded in a UNIFIL position near Adchit Al Qusayr. Another was critically injured. No one should ever lose their life serving the cause of peace.— UNIFIL (@UNIFIL_) March 29, 2026
— Біз қаза тапқан жауынгердің отбасына көңіл айтамыз және жараланғандардың тезірек сауығып кетуін тілейміз, — деді Индонезия Сыртқы істер министрлігі.
The Government of the Republic of Indonesia expresses its deepest condolences following the death of one Indonesian peacekeeper and the injury of three others serving with the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), after indirect artillery fire in the vicinity of the…— MoFA Indonesia (@Kemlu_RI) March 30, 2026
Джакарта өкілдері сондай-ақ UNIFIL командованиясымен бірге қаза тапқанның денесін елге қайтару және зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету үшін жұмыс істеп жатқанын хабарлады. Индонезия болған жағдайға наразылық білдіріп, оқиғаны мұқият тергеуге шақырды, бейбітшілік қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттігін атап өтті.
БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш барлық тараптарды халықаралық құқық нормаларын сақтауға және БҰҰ персоналының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге шақырды.
I strongly condemn Sunday’s incident during which an Indonesian peacekeeper of @UNIFIL_ was killed amidst hostilities between Israel & Hizbullah. Another Indonesian peacekeeper was seriously injured in the same incident.— António Guterres (@antonioguterres) March 30, 2026
Бұл оқиға Ливанның оңтүстігіндегі қақтығыстар күшейген тұста болды. Израиль әскері мен «Хезболла» қозғалысы арасындағы қақтығыстар шиеленісіп отыр. UNIFIL мәліметінше, наурыз айынан бері миссияның позициялары бірнеше рет атқыланған.
Ал 7 наурызда шекаралас аймақта болған атыс кезінде Гана бейбітшілік қызметкерлері жарақат алған.
БҰҰ дерегі бойынша, наурыз айынан бері Ливандағы қақтығыстар мен әуе соққылары салдарынан 1,2 миллионнан астам адам үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған.
Израиль армиясы Ливанның оңтүстігінде шекарадан 30 шақырым тереңдікке дейін буферлік аймақ құру мақсатында операция жүргізіп жатыр. БАҚ хабарламалары бойынша, әскерлер Тир қаласының оңтүстігіне және жағалаудағы тас жол бойына дейін ілгері жылжыған.
Сонымен қатар, Бейруттың оңтүстік маңдарына соққылар түсіп, қақтығыстың әрі қарай шиеленісу қаупі мен гуманитарлық салдарларға алаңдаушылықты арттырып отыр.
Қазіргі уақытта UNIFIL құрамында 47 елден 8203 бітімгер бар, оның ішінде үш қазақстандық қатысып жатыр.