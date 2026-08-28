LIVE: Бірінші шақырылымдағы ҚР Құрылтайының бірінші сессиясының ашылуы
АСТАНА. KAZINFORM - Бірінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші сессиясы басталды.
Тарихи сессиясының ашылуына Мемлекет басшысы да қатысады.
Бұл жиында билік пен қоғам арасындағы диалог деңгейі, партиялардың бәсекесі мен заң шығару ісінің болашақ бағыты айқындалады.
Айта кетейік, 23 тамыз күні елімізде Құрылтай сайлауы өтті. Оның нәтижесінде 7 саяси партияның 5-еуі өз өкілдеріне депутаттық мандат алатын болды.
Атап айтқанда:
«Әділет» партиясынан 110 мандат;
«Ауыл» партиясы 10 мандат;
ЖСДП 8 мандат;
Respublica партиясы 9 мандат;
«Ақ жол» партиясы 8 мандат алды.