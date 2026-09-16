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    LIVE: ҚР Құрылтайының отырысы

    АСТАНА. KAZINFORM - Астанада ҚР Құрылтайының үшінші отырысы өтіп жатыр. Онда депутаттар бірқатар заң жобасын талқыға салады.

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    Фото: Kazinform

    Депутаттар бірінші оқылымда екі заң жобасын қарайды.

    • 1994 жылғы 15 сәуірдегі Дүниежүзілік сауда ұйымын құру туралы Марракеш келісіміне Қазақстанның қосылуы туралы хаттамаға қосымша саналатын Көрсетілетін қызметтер бойынша Қазақстан Республикасының ерекше міндеттемелерінің тізбесіне өзгерістерді ратификациялау жобасы;
    • Қазақстан мен Сербия Үкіметтері арасындағы әскери-техникалық ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы.

    Сондай-ақ Депутаттар Құрылтай жанынан Қоғамдық палата құру мәселесін де қарастырады.

    Айта кетейік, елімізде заң шығару бастамасы құқығы тек қана Құрылтайда көтеріледі және заң жобалары үш оқылымда қаралады

     

    Құрылтай Депутат Заң
    Ербол Жанат
    Ербол Жанат
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