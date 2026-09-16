LIVE: ҚР Құрылтайының отырысы
АСТАНА. KAZINFORM - Астанада ҚР Құрылтайының үшінші отырысы өтіп жатыр. Онда депутаттар бірқатар заң жобасын талқыға салады.
Депутаттар бірінші оқылымда екі заң жобасын қарайды.
- 1994 жылғы 15 сәуірдегі Дүниежүзілік сауда ұйымын құру туралы Марракеш келісіміне Қазақстанның қосылуы туралы хаттамаға қосымша саналатын Көрсетілетін қызметтер бойынша Қазақстан Республикасының ерекше міндеттемелерінің тізбесіне өзгерістерді ратификациялау жобасы;
- Қазақстан мен Сербия Үкіметтері арасындағы әскери-техникалық ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы.
Сондай-ақ Депутаттар Құрылтай жанынан Қоғамдық палата құру мәселесін де қарастырады.
Айта кетейік, елімізде заң шығару бастамасы құқығы тек қана Құрылтайда көтеріледі және заң жобалары үш оқылымда қаралады.