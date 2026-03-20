Ломбардтар алдындағы қарыз енді соттан тыс банкроттыққа кедергі болмайды
АСТАНА. KAZINFORM — Ломбардтар алдындағы міндеттемелер енді соттан тыс банкроттық рәсімін қолдануға кедергі емес, деп хабарлайды Мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметі.
2026 жылғы 19 наурыздан бастап ломбардтар алдындағы міндеттемелер соттан тыс банкроттық рәсімі шеңберінде қарастырылмайды.
Аталған өзгеріс осы рәсімді қолдану мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді.
— «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы» Заңның ережелеріне сәйкес, соттан тыс банкроттық рәсімін қолдану үшін банктер, коллекторлық агенттіктер және микроқаржы ұйымдары алдындағы берешектер бойынша 12 ай бойы төлемнің болмауы талап етіледі. Өз кезегінде, ломбардтардың қызмет ерекшелігі (микроқаржы ұйымдарының бір түрі) қарыздардың толықтай кепілмен қамтамасыз етілуінде. Яғни, қарыз алушы өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, ломбардтар кепіл мүлкін өз бетінше іске асырады. Осыған байланысты, ломбардтар алдындағы міндеттемелер бойынша төлемнің болмау мерзімі 12 айдан аспайды. Осыған орай, ломбардпен қолданыстағы шарты бар борышкерлерге соттан тыс банкроттық рәсімін қолданудан жиі бас тартылатын. Енгізілген түзетулер ломбардтар алдындағы міндеттемелер бойынша төлемнің болмау мерзімін есепке алмауға мүмкіндік береді, осылайша азаматтардың көбірек санына соттан тыс банкроттық рәсімін қолдану арқылы өз қаржылық мәселелерін шешуге жағдай жасайды, — делінген хабарламада.
