Лос-Анджелесте «Үйде жалғыз» фильміндегі бәліштен жасалған үй рекорд орнатты
АСТАНА. KAZINFORM — «Үйде жалғыз» фильмінің 35 жылдығына орай Лос-Анджелесте кинодағы Кевиннің үйі толық бәліштен жасалып, глазурьмен безендірілді. Бұл туралы BILD басылымы хабарлады.
Үйдің биіктігі сегіз метр, ұзындығы 18 метр. Бәліштен жасалған бұл үй Гиннестің рекордтар кітабына тарихтағы ең үлкен бәліш үй ретінде енгізілді.
Disney+ компаниясының вице-президенті Зак Джеромнің айтуынша, фильм бүкіл әлемдегі отбасылар үшін мерекелік көңіл-күйдің ажырамас бөлігі саналады.
Үйді салу үшін пайдаланылған материалдар: 2,59 тонна ұн, 4200-ден астам жұмыртқа, 4400 бәліш кірпіштері, 800 шатыр тақтасы, 75 литрден астам жеуге болатын желім және 9 кг кондитерлік мастика.
Фильм жанкүйерлері бәліш үйге барып, Prince St. Pizza компаниясының «A Lovely Cheese Pizza» пиццасынан ауыз тие алады.
