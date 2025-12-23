KZ
    06:39, 23 Желтоқсан 2025

    Лос-Анджелесте «Үйде жалғыз» фильміндегі бәліштен жасалған үй рекорд орнатты

    АСТАНА. KAZINFORM — «Үйде жалғыз» фильмінің 35 жылдығына орай Лос-Анджелесте кинодағы Кевиннің үйі толық бәліштен жасалып, глазурьмен безендірілді. Бұл туралы BILD басылымы хабарлады.

    «Үйде жалғыз» фильмі, бәліш, үй
    Фото: BILD

    Үйдің биіктігі сегіз метр, ұзындығы 18 метр. Бәліштен жасалған бұл үй Гиннестің рекордтар кітабына тарихтағы ең үлкен бәліш үй ретінде енгізілді.

    Disney+ компаниясының вице-президенті Зак Джеромнің айтуынша, фильм бүкіл әлемдегі отбасылар үшін мерекелік көңіл-күйдің ажырамас бөлігі саналады.

    Үйді салу үшін пайдаланылған материалдар: 2,59 тонна ұн, 4200-ден астам жұмыртқа, 4400 бәліш кірпіштері, 800 шатыр тақтасы, 75 литрден астам жеуге болатын желім және 9 кг кондитерлік мастика.

    Фильм жанкүйерлері бәліш үйге барып, Prince St. Pizza компаниясының «A Lovely Cheese Pizza» пиццасынан ауыз тие алады.

    Сондай-ақ жаңа кино апталығында көрермендерге бірнеше премьера ұсынылады.

    Айта кетейік, «Аңдар шаһары 2» әлемдік кинопрокатта жарты миллиард доллар жинады.

    Кинофестиваль АҚШ Әлем жаңалықтары Кино Аспаз Гиннестің рекордтар кітабы
