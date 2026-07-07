Лозаннада грэпплинг, MMA және панкратион бойынша мамандандырылған кеңсе ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — Халықаралық Біріккен Күрес Стильдері Федерациясы (UWW) Швейцарияның Лозанна қаласындағы Maison du Sport International спорт кешенінде үш дисциплина бойынша мамандандырылған кеңсе ашу арқылы грэпплинг, MMA және панкратион бағытын дамытуға маңызды кезең бастады, деп хабарлайды UWW.
Жаңа кеңсе UWW шеңберінде грэпплинг, MMA және панкратионды одан әрі дамыту және басқару бойынша операциялық орталық ретінде қызмет етеді.
Ашылу салтанатына UWW президенті Ненад Лалович, UWW қауымдастырылған Стильдер комитетінің президенті және UWW вице-президенті Родика Якси, UWW грэпплинг, MMA және панкратион комитетінің вице-президенті Адриан Бакош және комитет мүшесі Гаджи Гаджиев қатысты.
Михал Бухель жаңа кеңсенің басшысы болып тағайындалды. 21 ақпанда Бакуде Біріккен Әлем Күресінің грэпплинг басшысы қызметіне кіріскен Төлеген Құмаров та кездесуге қатысады. UWW грэпплинг, MMA және панкратион комитетінің құрамында ол да әлем бойынша грэпплингтің стратегиялық дамуына жауапты болады.
Алдағы күндері осы салаларды дамытуға бағытталған негізгі жобаларды жүзеге асыруды бастау үшін жұмыс тобы құрылады.
UWW комитеті алға қойған негізгі мақсаттар — грэпплинг, MMA және панкратионды жүйелі түрде дамыту, халықаралық ынтымақтастықты нығайту және кеңейту, ұлттық федерацияларды қолдау және бүкіл әлем бойынша спортшылар үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашу.
Бұған дейін Біріккен күрес әлемінің басшылары Астанаға сапармен келген болатын.