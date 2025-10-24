KZ
    00:10, 24 Қазан 2025 | GMT +5

    LRT құрылысы: Елордада Сығанақ көшесінің учаскесі уақытша жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Сығанақ көшесінің оңтүстік жағы — Ақмешіт және Түркістан көшелерінің қиылысындағы учаскеде көлік қозғалысы толық шектеледі, деп хабарлайды Астана әкімдігінің ресми сайты.

    ЛРТ
    Фото: Айгерім Амантаева / Kazinform

    Сығанақ көшесіндегі LRT жабық жаяу жүргіншілер өткелінің учаскесінде (МБК «Абу Даби Плаза» ғимаратынан «112 станциясы» ғимаратына дейін) құрылыс ағаштарын бөлшектеу және материалдарды шығару жұмыстары жүргізіліп жатыр.

    — Бөлшектеу жұмыстары 23 қазан күні сағат 12:00–ден 25 қазан күні сағат 00:00–ге дейін жүргізіледі. Жұмыстардың жүргізілуіне байланысты Сығанақ көшесінің оңтүстік жағы — Ақмешіт және Түркістан көшелерінің қиылысындағы учаскеде көлік қозғалысы толық шектеледі. Қала тұрғындары мен қонақтарынан қозғалыс бағыттарын алдын ала жоспарлауды сұраймыз, — делінген әкімдік таратқан ақпаратта.

    LRT құрылысы: Астанада Сығанақ көшесінің учаскесі уақытша жабылады
    Фото: Астана әкімдігі

    Осыған дейін Астанада кепілдік мерзімі өткен үйлер бойынша шағымдар көбейгенін жазған едік.

