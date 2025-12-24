Луврдағы ұрлықтан кейін қауіпсіздік жүйесі күшейтіледі
АСТАНА. KAZINFORM — 19 қазанда болған ұрлық кезінде қаскөйлерге жүк лифті арқылы терезені бұзып, құны 88 миллион еуро болатын зергерлік бұйымдарды ұрлау үшін сегіз минуттан аз уақыт қажет болды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Лувр музейінің басшысы Лоранс де Кар сәрсенбі күні Париждегі әйгілі нысанда корольдік бағалы бұйымдар ұрланғаннан кейін жақын уақытта жаңа бейнебақылау камералары мен рұқсатсыз кіруден қорғау жүйелері орнатылатынын мәлімдеді.
Музей директорының айтуынша, келесі жылдың соңына дейін шамамен 100 жаңа камера орнатылып, пайдалануға беріледі, ал екі апта ішінде рұқсатсыз кіруден қорғау жүйелерін орнату басталады.
Ол бұл жүйелерді музей ғимараттарына бөгде адамдардың жақындауына жол бермейтін жабдық ретінде сипаттады, алайда нақты мәліметтер келтірмеді.
— Шоктан, эмоциялардан және бағалаудан кейін әрекет ететін уақыт келді, — деді Л. де Кар Ұлттық жиналыстың Мәдениет істері комитетінде сөйлеген сөзінде.
Музей басшысы бұл шаралар қауіпсіздік жөніндегі «үйлестіруші» лауазымын енгізуді қоса алғанда, жүзеге асырылатын 20-дан астам шұғыл шараның бір бөлігі екенін атап өтті.
19 қазандағы ұрлық күні қаскөйлер жебелі көлік арқылы «Аполло» галереясының терезесінен кіріп, зергерлік бұйымдар мен жалпы құны 88 миллион еуроға бағаланатын қазыналарды сегіз минутқа жетпейтін уақытта ұрлап кеткен.
Бір аптадан кейін бірнеше күдікті ұсталды. Тонаудан кейін музей залдарының шамамен үштен бірінде бейнебақылау камералары болмағаны, ал қолданыстағы дабыл жүйесінің іске қосылмағаны белгілі болды.
Де Карс қауіпсіздікті жақсарту биыл іске қосылған, құны 800 миллион еуроға дейін бағаланатын «Луврдың жаңа қайта өрлеуі» атты он жылдық жоспардың басты басымдығы екенін айтты. Бұл жоспар инфрақұрылымды жаңғыртуға, келушілердің шамадан тыс көп болуын азайтуға және 2031 жылға қарай «Мона Лиза» үшін жеке зал салуға бағытталған.
Еске салсақ, бұдан бұрын Лувр мұражайы жабылғаннан кейін қызметкерлер ереуілге шыққаны белгілі болды.
Сонымен қатар ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов қазақстандық музейлердегі қауіпсіздік шаралары туралы айтып берді.