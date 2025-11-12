KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:27, 12 Қараша 2025

    Любовь Ковальчук Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс жүлде еншіледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық зілтемірші Любовь Ковальчук Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында тағы бір күміс медальға ие болды, деп хабарлайды Ұлттық олимпиада комитетінің баспасөз қызметі.

    Любовь Ковальчук
    Фото: Нұрғали Жұмағазы

    Комитет мәліметінше, отандасымыз 86 келіден жоғары салмақта ел намысын қорғады. 

    Ковальчук серпе көтеруде 150 келіні еңсеріп, күмістен алқа тақты.

    Бұдан бұрын ауыр атлет Артем Антропов Ислам ынтымақтастығы ойындарында қола жүлде алғанын жазған едік.

    Ал кеше каратэден Қазақстан құрамасының өкілі Никита Тарнакин Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарының жеңімпазы атанды.

    Тегтер:
    Сауд Арабиясы Ұлттық Олимпиада комитеті Спорт Жүлде
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
