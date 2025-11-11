KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:45, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    Отандық спортшы Ислам ынтымақтастығы ойындарында алтын жүлде алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Каратэден Қазақстан құрамасының өкілі Никита Тарнакин Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарының жеңімпазы атанды. Бұл туралы Ұлттық Олимпиада комитеті хабарлады.

    Никита Тарнакин
    Фото: Нұрғали Жұмағазы

    Қазақстандық каратэші 84 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.

    Отандасымыз ақтық сында Иордания спортшысы Мухаммед Аджафаримен кездесті.

    Нәтижесінде Тарнакин шешуші жекпе-жекте 8:3 есебімен жеңіске жетті. 

    Бұдан бұрын Қазақстанның үстел теннисінен ерлер құрамасы Ислам ойындарының чемпионы атанғанын жазған едік.

    Тегтер:
    Алтын Сауд Арабиясы Каратэ Спорт Жүлде
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар