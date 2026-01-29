KZ
    12:56, 29 Қаңтар 2026 | GMT +5

    ІІМ елде алкоголь сатылымын шектеу бастамасын толық қолдайды - Игорь Лепеха

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха елдегі алкоголь өнімдері айналымына қойылатын талаптарды қатаңдату ұсынысына қатысты пікір айтты.

    Фото: freepik

    — Ішкі істер министрлігі бұл ұсынысты толық қолдайды. Бүгінде қылмыстардың басым бөлігін ішімдікке масайған адамдар жасайтыны анық. Тұрмыста кісі өлтіру деректерінің көбісі ішімдік салдарынан болады, - деді Игорь Лепеха Сенатта тілшілер сұрағына жауап бере отырып.

    Оның айтуынша, Ішкі істер министрлігі жауапты ведомстволарға түнгі уақытта алкоголь сатуға тыйым салу, оның саудасын арнайы дүкендерге ауыстыру, сондай-ақ көңіл көтеру орындарында алкоголь сату уақытын шектеу туралы бірнеше рет ұсыныс енгізген.

    — Әзірге, мұның бәрі тек бастама күйінде қалып отыр. Бұл тұрғыда кез келген ұсынысты қолдаймыз. Бұл норманың қабылдануы Парламенттің құзыретінде, - деді министрдің орынбасары.

    Еске салсақ, жақында Мәжіліс депутаты Магеррам Магеррамов Премьер-министр Олжас Бектеновке жолдаған депутаттық сауалында елдегі алкоголь өнімдері айналымына қойылатын талаптарды қатаңдатуды ұсынды.

    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
