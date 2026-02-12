KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    10:33, 12 Ақпан 2026

    ІІМ: Маңғыстау облысында апиын жеткізу арнасы жойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Маңғыстауда апиын тасымалдаған қылмыстық топ ұсталды, деп хабарлайды Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі.

    МВД, ІІМ
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Ішкі істер министрлігі «Заң мен тәртіп» қағидатын іске асыруды жалғастырып жатыр. Атап айтқанда, ұзақ уақыт жүргізілген жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде Маңғыстау облысында апиын тобына жататын есірткі заттарын жеткізумен айналысқан, жергілікті төрт тұрғыннан құралған қылмыстық топтың заңсыз қызметі тоқтатылды.

    Фигуранттардың тұрғылықты мекенжайлары бойынша жүргізілген тінту іс-шаралары барысында 1,3 келі апиын және ірі көлемдегі ақша тәркіленді. Сарапшылардың бағалауынша, ауған текті апиын осы өңір үшін сирек кездесетін есірткі түрі.

    — Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша Қылмыстық заңнаманың 297-бабының 3-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Аталған баптың санкциясы 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын көздейді. Барлық ұсталған күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды, — делінген хабарламада.

    Есірткі жеткізу арналарының жолын кесу бағытындағы жұмыс жалғасып жатыр.

    Бұдан бұрын Алматы полициясы 2025 жылы жарты тоннадан астам есірткі тәркілегенін жазғанбыз.

    Маңғыстау облысы Есірткімен күрес Аймақ Қылмыс
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
