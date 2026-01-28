ІІМ: Шетел азаматтарының заңсыз келуін ұйымдастырған адамдар қамауға алынды
АСТАНА. KAZINFORM – Ішкі істер министрлігі заңсыз көші-қон арнасын тоқтатты. Бұл туралы ІІМ баспасөз қызметі хабарлады.
Криминалдық полиция қызметкерлері бірқатар өңірде заңсыз көші-қон арналарының жолын кесу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын заңсыз кесіп өту фактілерін анықтау бойынша жедел-іздестіру іс-шараларын өткізді.
Атап айтқанда, 22 қаңтарда Павлодар облысында криминалдық полиция қызметкерлері Қазақстан азаматтары мен жақын шет елдер азаматтарын ұстады.
Олар сыйақы үшін Қазақстан аумағы арқылы мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өтуді ұйымдастырған.
26 қаңтарда Солтүстік Қазақстан облысында республикадан шығарылып, елге кіруге тыйым салынған шетелдік азамат ұсталды. Ол тегін ауыстырып елге қайта кірген. Сол күні Ақмола облысының Қосшы қаласында жалған құжаттар жасау арқылы шетел азаматтарының Қазақстанда болуын ұйымдастырған топ ұсталды.
Жалпы күдіктілерден автокөліктер, қарда жүретін техника, шетелдік паспорттар, флэш-карталар, әртүрлі оргтехника және медициналық мекемелердің мөрлері тәркіленді.
Негізгі ұйымдастырушылар сот санкциясымен қамауға алынды.
Аталған фактілер бойынша Қылмыстық кодексінің 392-бабы және 394-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр.
Айта кетелік Президент көші-қон үдерістерін жаппай цифрландыруды өте өзекті мәселе ретінде атаған еді.