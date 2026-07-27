ІІМ жасөспірімдерге әлеуметтік желідегі қауіпсіздік ережелерін еске салды
АСТАНА. KAZINFORM — Ішкі істер министрлігі жасөспірімдерге интернет кеңістігінде жеке қауіпсіздікке мән беру керегін ескертті.
Ведомствоның мәліметінше, әлеуметтік желілер қарым-қатынас жасауға, білім алуға және өмірдегі сәттермен бөлісуге мүмкіндік бергенімен, жеке мәліметтердің ашық жариялануы қауіп тудыруы мүмкін.
ІІМ негізгі қауіпсіздік ережелерін атады:
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мекенжай, телефон нөмірі, мектеп атауы, сабақ кестесі және орналасқан жерді анықтауға мүмкіндік беретін басқа да жеке ақпараттарды жарияламау;
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геолокация көрсетілген фото мен стористерді нақты уақыт режимінде салмау, оларды сол жерден кеткеннен кейін жариялау;
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достар қатарына тек жеке танитын адамдарды қосу;
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парақшадағы құпиялық баптауларын реттеп, жарияланымдарды тек сенімді адамдар көре алатындай ету;
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бейтаныс адамдарға жеке фотоларды, құжаттарды және құпия ақпараттарды жібермеу;
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күмәнді адамдармен байланысты бірден тоқтату және олардың аккаунттарын бұғаттау.
Министрлік өкілдері бейтаныс адам шамадан тыс қызығушылық танытып, жеке мәліметтерді сұраса, қайда жүргенін білетінін айтса немесе қорқытуға тырысса, бұл туралы ата-анаға, заңды өкілге немесе сенімді ересек адамға міндетті түрде хабарлау қажет екенін айтты.
— Сіздің қауіпсіздігіңіз жазылушылар саны мен лайктардан әлдеқайда маңызды. Цифрлық ортадағы қарапайым ережелерді сақтау жеке деректерді қорғауға және ықтимал қауіптердің алдын алуға көмектеседі, — деп еске салды ІІМ.
Еске салайық, бұған дейін Францияда 15 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желіні пайдалануға тыйым салынғанын жазғанбыз.