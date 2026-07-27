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    ІІМ жасөспірімдерге әлеуметтік желідегі қауіпсіздік ережелерін еске салды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ішкі істер министрлігі жасөспірімдерге интернет кеңістігінде жеке қауіпсіздікке мән беру керегін ескертті.

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    Фото: DW

    Ведомствоның мәліметінше, әлеуметтік желілер қарым-қатынас жасауға, білім алуға және өмірдегі сәттермен бөлісуге мүмкіндік бергенімен, жеке мәліметтердің ашық жариялануы қауіп тудыруы мүмкін.

    ІІМ негізгі қауіпсіздік ережелерін атады:

    • мекенжай, телефон нөмірі, мектеп атауы, сабақ кестесі және орналасқан жерді анықтауға мүмкіндік беретін басқа да жеке ақпараттарды жарияламау;

    • геолокация көрсетілген фото мен стористерді нақты уақыт режимінде салмау, оларды сол жерден кеткеннен кейін жариялау;

    • достар қатарына тек жеке танитын адамдарды қосу;

    • парақшадағы құпиялық баптауларын реттеп, жарияланымдарды тек сенімді адамдар көре алатындай ету;

    • бейтаныс адамдарға жеке фотоларды, құжаттарды және құпия ақпараттарды жібермеу;

    • күмәнді адамдармен байланысты бірден тоқтату және олардың аккаунттарын бұғаттау.

    Министрлік өкілдері бейтаныс адам шамадан тыс қызығушылық танытып, жеке мәліметтерді сұраса, қайда жүргенін білетінін айтса немесе қорқытуға тырысса, бұл туралы ата-анаға, заңды өкілге немесе сенімді ересек адамға міндетті түрде хабарлау қажет екенін айтты.

    — Сіздің қауіпсіздігіңіз жазылушылар саны мен лайктардан әлдеқайда маңызды. Цифрлық ортадағы қарапайым ережелерді сақтау жеке деректерді қорғауға және ықтимал қауіптердің алдын алуға көмектеседі, — деп еске салды ІІМ.

    Еске салайық, бұған дейін Францияда 15 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желіні пайдалануға тыйым салынғанын жазғанбыз.

     

     

    Бала ҚР ІІМ Полиция Қауіпсіздік Әлеуметтік желі
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар