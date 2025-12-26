Мәдени достық көпірі: Қазақстанның әскери музыканттары қатарлықтардың жүрегін жаулады
АСТАНА. KAZINFORM — Қатар БАҚ-тары қазақстандық музыканттардың Қатардың танымал патриоттық әнін орындауын мәдени гармонияның айқын көрінісі деп атады. Бұл туралы Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі хабарлайды.
ҚР Қарулы күштерінің Ұлттық әскери-патриоттық орталығының Орталық әскери оркестрі Қатарда өткен I халықаралық әскери музыка және марштар фестиваліне қатысты.
Арнайы орындауда музыканттар Қатардың танымал композициясы Lel Ulla Ya Watani әнін шебер орындады.
— Дәстүрлі қазақ музыкалық аспаптарының сүйемелдеуімен оркестр фестивальге қатысу арқылы алғысын білдіріп, көрермендерді әсерлі орындауларымен тәнті етті, — деп жазды Қатар БАҚ-тары.
Жергілікті ақпарат көздері хабарлағандай, қазақстандық бағдарлама музыкалық әртүрлілігімен, сондай-ақ әскери шеру мен дәл ұйымдастырылған құрылымдарымен есте қалды. Бұл орындаушылардың тәртібі мен кәсіби шеберлігін көрсетті.
— Дәстүрлі және заманауи элементтерді біріктіре отырып, бұл орындау әскери музыканың мәдени және көркемдік рөлін халықтар арасындағы диалогты, өзара түсіністікті және байланыстарды нығайтудағы маңыздылығын көрсетеді, — деп атап өтті Қатар ақпарат көздері.
