Мәди Тәкиев республикалық бюджет түсімінің орындалуына кедергі болған факторларды атады
АСТАНА. KAZINFORM — Биыл 9 айда мемлекеттік бюджет кірістері 17,3 трлн теңгені құрады. Бұл туралы Үкімет отырысында Қаржы министрі Мәди Тәкиев айтты.
- Осы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша мемлекеттік қаржының көрсеткіштері төмендегідей қалыптасты. Мемлекеттік бюджеттің кірістер көлемі 17,3 трлн теңгені құрап, жоспар 102 пайыз орындалды. Өткен жылмен салыстырғанда өсім қарқыны 116 пайызға жетіп, 2,4 трлн теңгені құрады. Оның ішінде республикалық бюджеттің түсім көлемі 10,5 трлн теңгені құрап, жоспар 97,3 пайыз орындалды. Өсім қарқыны өткен жылмен салыстырғанда шамамен 1,4 трлн теңгеге немесе 116 пайыз жетті, - деді Мәди Тәкиев.
Осы орайда министр бюджет түсімі жоспарының орындалмауының мынадай негізгі факторларын атады:
- әлемдік мұнай бағасының құбылмалылығы;
- бизнестің логистикалық шығыстарына әсер ететін, тұрақсыз геосаяси жағдайдың жалғасуы.
Бұл, өз кезегінде, экспорт көлемінің 5,1 пайыз төмендеуінде және салдарынан, бизнестен түсетін салық түсімдерінің азаюына алып келді.
- Жергілікті бюджет кірістері көлемі сыртқы факторларға тәуелсіз салықтар есебінен 6,8 трлн теңгені құрады. Жоспар 704 млрд теңгеге артығымен орындалды. Салық және кедендік әкімшілендіру аясында 653 млрд теңгеге қосымша резервтер қамтамасыз етілді. Биыл 9 айда экспорттаушыларға жалпы сомасы 1 трлн теңгеге жуық қосылған құн салығы қайтарылды. Нәтижесінде экономикаға нақты өтімді қаражаттың түсімі қамтамасыз етіледі, - деді ол.
Айта кетейік, Үкімет отырысында 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы талқыға салынып жатыр.