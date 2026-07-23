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    Мадуроның АҚШ-тағы соты 2027 жылдың маусымында өтетін болды

    АСТАНА.KAZINFORM - Венесуэланың биліктен шеттетілген президенті Николас Мадуро мен оның әйелі Силия Флорестің соты 2027 жылдың 1 маусымында басталады. Америкалық судья бұл шешімді сәрсенбі күні шығарды, деп хабарлайды Синьхуа.

    Николас Мадуро
    Фото: peoplesdispatch.org

    Мадуро мен оның әйелі 2026 жылдың қаңтарында АҚШ күштері жүргізген операция кезінде күштеп ұсталғаннан кейін Нью-Йорк қаласында түрмеде отыр.

    Олар есірткі мен атыс қаруын сатуға қатысты тағылған айып бойынша кінәсін мойындамады.

    Айта кетейік, Венесуэланың бұрынғы президенті Николас Мадуроға қатысты АҚШ-та соттан тыс кісі өлтірулерге байланысты азаматтық талап-арыз берілді.

    Венесуэлада Мадуроның күзетіне жауапты әскери қызметкер отставкаға кетті.

    Швейцарияның Федералдық кеңесі Мадуроның активтерін бұғаттады.

    Делси Родригес 2026 жылдың 5 қаңтарынан бері Венесуэла президентінің міндетін атқарып келеді.

    Сот АҚШ Әлем жаңалықтары Венесуэла
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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