МАГАТЭ Ирандағы ядролық нысанға келтірілген залалды растады
АСТАНА.KAZINFORM - Иранның ядролық бақылау органы елдің ядролық отынын байыту зауытына келтірілген залалды растады. Бұл – АҚШ пен Израиль Иранға әскери шабуылын бастағаннан бері елдің ядролық нысандарына келтірілген залалды алғашқы растауы.
Спутниктік суреттерге сілтеме жасаған халықаралық Атом энергиясы агенттігінің (МАГАТЭ) мәліметі бойынша, Иранның ең осал ядролық қондырғыларының бірі — Натанзедегі отын байыту зауытының «кіру ғимаратына зақым келтірілген».
Сонымен қатар МАГАТЭ ешқандай радиологиялық салдар байқалмағанын және нысанның өзінде «қосымша әсер» анықталмағанын қоса айтты.
CNN арнасының Vantor кеңістіктік барлау компаниясының деректерін пайдалана отырып жүргізген кескін талдауына сәйкес, сейсенбі күні таңертең спутниктік суреттерде үлкен қойма мен екі кішкентай екі қабатты ғимаратқа зақым келтірілгені көрсетілген.
Бұған дейін Иран Сыртқы істер министрі МАГАТЭ басшысымен АҚШ-пен келіссөздер алдында кездескен болатын.