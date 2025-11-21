МАГАТЭ Ираннан байытылған уран қоры туралы ақпарат беруді талап етті
АСТАНА. KAZINFORM — МАГАТЭ басқарушылар кеңесі ислам республикасының билігінен қару жасау деңгейіне жақын байытылған уран қоры туралы нақты ақпарат беруді талап еткен резолюция қабылдады, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Резолюция мәтінінде айтылғандай, Ирандағы байытылған уран қорлары бес айдан астам уақыт бойы тексеруге қолжетімсіз болып отыр, бұл МАГАТЭ-нің елеулі алаңдаушылығын туғызып отыр.
Атом энергиясы жөніндегі агенттік өз резолюциясында шабуылға ұшыраған ядролық нысандар, уран қорлары туралы ақпарат ұсынуды және оларға қолжетімділікті қамтамасыз етуді талап етеді. Құжатта ислам республикасы БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің шешімдеріне сәйкес өз міндеттемелерін орындауға тиіс екені ерекше атап өтіледі.
Associated Press хабарлауынша, резолюцияны МАГАТЭ басқарушылар кеңесіне мүше 35 ел қолдаған. Ресей, Қытай және Нигер қарсы дауыс берсе, тағы 12 ел қалыс қалған.
Бұған дейін Тегеран бірқатар елдердің snapback тетігін іске қосуға талпынысына байланысты өзінің ядролық бағдарламасы жөніндегі келіссөздерді қайта бастудан бас тартқан еді.
Иранның Сыртқы істер министрі Аббас Арагчи байытылған уранның басым бөлігі әуе шабуылдары кезінде қиратылған ядролық нысандардың астында қалғанын мәлімдеді.