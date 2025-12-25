Магниттік дауыл жиіледі: 2025 жыл рекордтық жыл болды
АСТАНА. KAZINFORM – 2025 жылы магниттік дауыл болған күндер саны соңғы 10 жылдағы, ал геомагниттік бұзылыс болған күндер саны соңғы 20 жылдағы ең жоғары көрсеткішке ие болған, деп хабарлайды ТАСС агенттігі.
Ресей Ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институты Күн астрономиясы зертханасы және Ресей Ғылым академиясының Сібір бөлімшесінің Күн-Жер физикасы институты жыл басынан бері магниттік дауылдардың 69 жағдайда байқалғанын атап өтті, ал 2024 жылы бұл көрсеткіш 44 болған. Геомагниттік бұзылыстары бар күндердің жалпы саны одан айтарлықтай өсті. Онда Kp индексі 4 немесе одан жоғары деңгейге жетті (сары және қызыл деңгейлер). Олардың саны 75%-ға өскен.
Магниттік дауыл көп болған күндер саны бойынша салыстырмалы түрде айтсақ, 2015 жылы (79 жағдай) және 2016 жылы (69 жағдай) тіркелген.
Сарапшылар атап өткендей, дауылдың көбеюіне әсер еткен негізгі фактор – «Күн сәулесіндегі тәж саңылауларының ерекше көп болуы».
— Тәж тесіктері санының жүйелі түрде төмендеуі немесе олардың мөлшерінің азаю белгілері әлі байқалмағандықтан, алдағы 2026 жылдың кем дегенде алғашқы айлары олардың айтарлықтай ықпалында болады және магниттік дауылдардың көбеюі әлі де сақталады, — деп қорытындылады ғалымдар.
